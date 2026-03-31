KRUTOSŤ v ruskej armáde: Za TOTO porušenie idú vojaci na SMRŤ, ich mobily pribijú na strom!

MOSKVA – Vojna na Ukrajine nebola spočiatku plánovaná ako dlhodobý vojenský konflikt, ale ako krátka špeciálna operácia. Výsledkom však je, že Kyjev sa naďalej bráni. Od vojakov sa vyžaduje maximálne sústredenie. Aj preto prišlo z Moskvy zrejme nové nariadenie, ktoré obmedzuje každého muža na fronte.
Okrem padlých tiel, zničenej vojenskej techniky a nábojov sa v poslednej dobe zvyknú na ukrajinskom fronte miestami objavovať aj rozbité smartfóny. Spôsobilo to nové nariadenie, ktoré vydal Kremeľ pre vojakov. The Telegraph píše, že Rusko zakázalo na ukrajinskom fronte používať Telegram z dôvodu ohrozenia celej "špeciálnej vojenskej operácie".
Ruský personál dostal jasné inštrukcie a teraz kontroluje každého vojaka. Keď sa zistí, že niektorý aj po výslovnom zákaze používa Telegram, jeho telefón je buď zabavený, alebo ho rovno zničia. Dotyčný vojak navyše dostáva trest a okamžite ho nasadia do bojov. Ruskí blogeri to opísali ako "jednosmerná cesta". Inými slovami, vojaci končia v "mlynčeku na mäso".
Ruskí vojaci sú od Telegramu závislí
Na fronte je Telegram jediná forma spojenia s okolitým svetom. Aplikáciu používajú aj pri výmene spravodajských informácií, či na koordináciu útokov. Okrem toho sa tu zdieľajú aktuálne informácie v reálnom čase. Mnohí vojaci sú naň doslova závislí.
"Strata aplikácie, akou je Telegram, by mohla mať vážny dopad na bojovú schopnosť (ruskej armády). Obmedzuje to spôsobom koordinácie a prispôsobeniu sa podmienok na bojisku. V končenom dôsledku má nepriateľ rýchlostnú výhodu," hovorí Thomas Withington z Kráľovského inštitútu spojených služieb (RUSI).
Napätie medzi zakladateľom Telegramu Pavelom Durovom a ruskou vládou pretrváva už roky. Teraz má čeliť tlaku na dvoch frontoch. Hovorí sa o jeho silných väzbách na Kremeľ, čo ale on sám popiera. V Rusku navyše čelí trestnému stíhaniu z napomáhania pri páchaní terorizmu a povolenia prístupu na Telegram aj západným tajným službám. Aplikáciu v Rusku už opakovane zakázali z dôvodu, aby si domáce obyvateľstvo vo väčšej miere osvojilo štátny messenger MAX.