OTRÁVENÁ pôda, zamorený vzduch a ČIERNY dážď! Peklo na zemi, nedá sa tu žiť, sťažujú sa Rusi po útoku na rafinériu

TUAPSE – Putin koncom februára 2022 priviedol Rusko a Ukrajinu do otvoreného vojnového konfliktu. Začalo to veľkou ofenzívou, ktorej cieľom bolo zabrať celú Ukrajinu a položiť vládu v Kyjeve. Tá sa ale bráni do dnešných dní a navyše podniká občasné útoky priamo na území nepriateľa. Výsledkom toho je, že ruský prístav Tuapse sa stal neobývateľným.
Ruské prístavné mesto Tuapse, ktoré leží na západnom pobreží Čierneho mora severne od Gruzínska a zhruba 75 km od Soči, sa počas vojny na Ukrajine zmenilo na nepoznanie. V pondelok 20. apríla podnikli ukrajinské sily letecký útok na miestnu rafinériu. Od tej doby je to pre obyvateľov čistá katastrofa. Ich príspevky a komentáre na sociálnych sieťach vyvolavajú obrovský smútok.
"Toto je doslova ekologická pohroma. Čo mám teraz robiť? Už tu nechcem zostať ani minútu. Ešte dnes musím odtiaľto odísť," hovorí nemenovaná obyvateľka.
"Keď sa človek normálne nadýchnuť, musí vyjsť von a hľadať niekde inde," hovorí niekto iný a dodáva, že v prístave sa robí čoraz väčšia ropná škvrna, ktorú voda presúva ďalej po pobreží. Mnohí obyvatelia píšu, že "v meste nie je čo dýchať".
Na iných videách je vidieť zaparkované vozidlá pokryté hrubou vrstvou sadze či obyvateľov, ktorí ju nedokážu zmyť z rúk. Celé mesto je zahalené v smogu a v dyme. Miestne úrady s oficiálnym prehlásením čakali. Až na tretí deň od zásahu rafinérie "hlásili o vážnych problémoch s kvalitou ovzdušia".
"Zúfalo som chcela s rodinou bývať pri mori. Teraz je plné ropy. Čo máme robiť? Tieto prekliate drony lietajú všade okolo nás a všetko vyhadzujú do vzduchu" hovorí s plačom obyvateľka Tuapse po ďalšom útoku na prístav a rafinériu.
Z neba padá čierny dážď
Hasiči naďalej bojujú s požiarom. Už začiatkom týždňa, v deň zásahu rafinérie, bola koncentrácia uvoľnených toxínov v ovzduší trikrát vyššia, ako povoľuje maximálna úroveň. Dňa 22. apríla nebolo možné spraviť adekvátnu kontrolu ovzdušia, pretože pršalo. Ľudia píšu, že z neba padá čierny dážď (voda zmiešaná s ropnými sadzami) a situáciu prirovnávajú k Hirošime po výbuchu atómovej bomby. Všetky školy už zavreli z dôvodu enviromentálnej katastrofy.
Prezident Putin stráca dôveru obyvateľstva
Objavili sa aj vyjadrenia, že Rusi strácajú dôveru v súčasnú vládu a pýtajú sa prezidenta Putina, čo majú teraz robiť. "Išli sme voliť, verili sme Vám. Nejakú dobu sme aj cítili podporu od štátu. Všetko bolo v poriadku, ale v jednom okamihu sa všetko zrútilo," znel jeden komentár.
"Neviem, či Vám ešte môžem veriť. Neviem, komu môžem veriť, čo si vlastne o tomto celom myslieť, keď vidím tie hrôzy. Obyvatelia môjho milovaného mesta trpia," znelo ďalšie zúfalé vyjadrenie.
Miestna rafinéria patrí ruskej ropnej spoločnosti Rosfneť, ktorá je schopná v priebehu jedného roka spracovať 12 miliónov ton ropy. Patrí medzi 10 najväčších rafinérii v celom Rusku. Aj preto je cieľom opakovaných útokov ukrajinských dronov. Kyjev sa takýmto spôsobom snaží obmedziť získavanie financií, ktoré Kremeľ následne vráža do vojny.