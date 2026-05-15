Bankomatová MAFIA opäť udrela: Ďalší útok na zariadenie a poplach o štvrtej hodine ráno!

LEHOTA POD VTÁČNIKOM - Už niekoľko mesiacov slovenskú spoločnosť traumatizujú početné útoky a výbuchy v blízkosti bankomatov. Zväčša ide o kriminálne činy v odľahlých obciach a nie v hlavnom meste. Aj tentokrát si páchatelia vybrali zariadenie v jednej z obcí a nie vo veľkom meste.
O útoku v okrese Prievidza infomoval portál tvnoviny.sk. Išlo o útok na bankomat na Hornej Nitre v obci Lehota pod Vtáčnikom.
Miestni zrejme zachytili, že sa o štvrtej ráno v piatok 15. mája niečo deje. Išlo o útok na bankomat, pričom páchatelia z miesta činu ušli a nateraz dokonca nie je ani známe, ako vysoko vyčíslenú škodu spôsobili.
Bankomatové zariadenie bolo umiestnené na Námestí SNP v budove obchodu.
