PRAHA – Vojna na Ukrajine sa od svojich začiatkov stala hlavnou témou pre kritiku Ruskej federácie. Ani po dlhom období bojov, ktoré trvajú už viac ako štyri roky, sa ruským jednotkám nepodarilo získať pod kontrolu väčšinu územia. Ukrajinci sa úspešne bránia aj vďaka západným spojencom. Jedným z nich je aj Česká republika. Na internete dokonca koluje mapa, ktorá trolluje ruské špičky.
Jeden z najpopulárnejších účtov na sociálnych sieťach, Terrible Maps, len nedávno uverejnil príspevok, v ktorom bola znázornená mapa a blízke okolie ruskej ambasády v Prahe. V príspevku sa uvádza nasledovné: "Nikto nedokáže trollovať názvy ulíc tak ako Praha."
Nemcov aj Navaľnyj
V okolí ambasády je vidieť ulicu Ukrajinských hrdinov, ktorá končí na Námestí Borisa Nemcova. Tohto opozičného politika mal zavraždiť ruský režim, informujú Novinky. Z druhej strany lemuje ambasádu promenáda Anny Politkovskej. Bola to ruská novinárka aktivistka s ukrajinskými koreňmi, ktorá ostro vystupovala proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Nachádza sa tu vyhliadka Alexeja Navaľného. Prípad tohto silného opozičného politika sa objavil v spravodajských reláciách po celom svete. Rusi ho mali otráviť a následne pred parlamentnými voľbami umiestniť do väzenia na Sibíri s vysokou ostrahou. Tam mal zomrieť za neznámych okolností.
Kritika Trumpa aj od republikánov
Príspevok s pôvodným komentárom zdieľal aj kogresman Don Bacon. Patrí do úzkej skupiny republikánov, ktorí kritizujú kroky prezidenta Donalda Trumpa za nedostatočnú podporu Ukrajiny. Vyjednávací tím USA pre ukončenie vojny na Ukrajine kritizoval už viackrát za to, že chodia len do Moskvy, ale na Ukrajine neboli ešte ani raz.