Taiwan trvá na nezávislosti: Tchaj-pej reaguje na Trumpovo varovanie aj tlak Pekingu

TCHAJ-PEJ - Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyhlásilo, že táto ostrovná krajina je „nezávislým“ štátom. Vyjadrenie prišlo len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump Taiwan vystríhal pred vyhlásením formálnej nezávislosti. Upozornila na to agentúra AFP.
Trump v piatok ukončil štátnu návštevu Číny, kde na neho tamojší prezident Si Ťin-pching vyvíjal tlak, aby nepodporoval Taiwan, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia. Ostrov je pritom vo veľkej miere závislý od bezpečnostnej podpory USA, ktorá má odradiť Čínu od jeho prípadnej anexie. Taiwan „je suverénny a nezávislý demokratický národ a nie je podriadený Čínskej ľudovej republike“, uviedla taiwanská diplomacia v stanovisku.
Trump varuje
Vyyjadrenie prišlo po tom, ako Trump v rozhovore pre televíziu Fox News krajinu varoval pred vyhlásením nezávislosti. „Nechcem, aby sa niekto osamostatnil. A viete, mali by sme cestovať 9500 míľ, aby sme viedli vojnu. To nechcem,“ povedal v relácii Special Report. „Chcem, aby sa upokojili. Chcem, aby sa upokojila aj Čína... Nemáme záujem o vojny a ak všetko zostane tak, ako je, myslím, že Číne to nebude prekážať,“ dodal Trump.
Taiwan trvá na svojom
Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu tiež trvalo na tom, že predaj zbraní zo strany USA je súčasťou bezpečnostného záväzku Washingtonu voči Tchaj-peju „a formou spoločného odstrašovania proti regionálnym hrozbám“. AFP pripomína, že podľa amerických zákonov sú Spojené štáty povinné dodávať Taiwanu zbrane na účely jeho obrany.
Agentúra DPA zdôraznila, že Trump v rozhovore pre Fox News potvrdil, že zatiaľ neschválil zbrojnú dohodu v hodnote 14 miliárd dolárov, ktorú už predbežne odobril americký Kongres. Podľa jeho slov je to účinný prostriedok na vyvíjanie tlaku na Peking. „Záleží to na Číne... Úprimne povedané, je to pre nás veľmi silný vyjednávací tromf. Ide o veľké množstvo zbraní,“ uviedol v rozhovore. Trump už počas spiatočného letu z Pekingu do Spojených štátov oznámil, že rozhodnutie v tejto otázke urobí v blízkej budúcnosti. Povedal však, že o tom musí najprv hovoriť s Taiwanom.