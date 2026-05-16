Krvavá dráma v Lučenci: Nočná bitka vyvrcholila streľbou, mladá osoba dostala ranu do chrbta!

LUČENEC – Piatková noc v Lučenci sa premenila na divokú prestrelku, ktorá sa len zázrakom neskončila obrovskou tragédiou. Po ostrej potýčke a fyzickej bitke medzi posádkami dvoch osobných áut zazneli výstrely. Incident si vyžiadal jednu zranenú osobu, ktorú projektil zasiahol priamo do chrbta.
K dráme došlo v nočných hodinách, kedy sa situácia medzi pasažiermi dvoch vozidiel vyostrila natoľko, že lietali päste. Ako prvý o prípade informoval portál tvnoviny.sk, podľa ktorého po prvotnej potýčke najskôr zazneli len varovné výstrely, ktoré mali údajne smerovať do vzduchu.
Zablúdená guľka zasiahla ženu
Keď sa po konflikte emócie zdanlivo upokojili a účastníci incidentu začali opäť nasadať do svojich áut, nočným mestom otriasla ďalšia rana. Podľa doterajších informácií táto guľka zasiahla mladú ženu priamo do oblasti chrbta.
Podľa všetkého nešlo o úmyselný útok na konkrétnu osobu, ale o nešťastnú náhodu a zablúdenú strelu. Zranená žena mala obrovské šťastie v nešťastí, pretože podľa prvotných správ neutrpela zranenia, ktoré by ju bezprostredne ohrozovali na živote.
