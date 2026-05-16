Pozor na intenzívne lejaky: SHMÚ vydal výstrahy pre polovicu Slovenska, v jednom okrese hrozí povodeň!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Výstrahy prvého stupňa pred dažďom platia v sobotu najmä na strednom Slovensku. Trvať majú až do nedeľného (17. 5.) večera. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V platnosti je aj výstraha prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa v okrese Gelnica.
(Zdroj: shmu.sk)
Výstrahy pred dažďom platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji a aj vo viacerých okresoch Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.
(Zdroj: shmu.sk)
Meteorológovia očakávajú ojedinele úhrn zrážok 50 až 60 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.