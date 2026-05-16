Kasting Elite Model Look: Toto je nová ambasádorka súťaže a... Jány prehovoril o ideále krásy!

BRATISLAVA - Elite Model Look opäť štartuje hľadanie nových modelingových talentov. Prvé kastingové kolo v Bratislave prilákalo množstvo mladých nádejí aj známe tváre slovenského modelingu.
Prestížna modelingová súťaž Elite Model Look opäť hľadá nové tváre a kastingy už naplno prebiehajú po celom Slovensku. Prvé kolo v Bratislave ukázalo, že o svet modelingu je medzi mladými ľuďmi stále obrovský záujem. Ideál krásy sa však rokmi mení. „Dnes tu máme takú typológiu street style, tá mladá generácia sa už neidentifikuje s modelkami Victorie Secret, ale s rôznymi ľuďmi z oblasti hudby, filmu, influencingu," povedal riaditeľ agentúry Saša Jány na margo meniaceho sa ideálu krásy.
Na podujatí nechýbali ani ďalšieho známe osobnosti slovenského modelingu – Saša Gachulincová a Barbora Brušková. Práve Saša Gachulincová sa tento rok stala ambasádorkou súťaže a v tejto úlohe vystriedala Michaelu Kocianovú. Saša sa vo svete modelingu pohybuje už viac než dve desaťročia. Jej kariéra sa začala už v štrnástich rokoch, keď zvíťazila v slovenskom výbere Elite Model Look a následne zabodovala aj na svetovom finále, kde získala výnimočné druhé miesto.
Dnes patrí medzi etablované slovenské topmodelky a pravidelne podporuje podujatia, ktoré pomáhajú objavovať nové talenty a otvárať im dvere do medzinárodného sveta módy. Výnimkou nebol ani aktuálny kasting v Bratislave. Saša dorazila v elegantnom modrom komplete a opäť potvrdila, že prirodzenosť, štýl a charizma nikdy nevyjdú z módy. Všetky fotografie z kastingu nájdete v galérii.
Riaditeľ agentúry Saša Jány má k modelingu aj ďalej čo povedať. Podľa neho je presadenie sa v tejto oblasti v dnešnej dobe naozaj ťažké. A prečo? To sa dozviete vo videu nižšie.