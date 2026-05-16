Krvavý útok žraloka pri obľúbenom ostrove: Mladý muž zomrel v nemocnici

TASR

SYDNEY - V Západnej Austrálii v sobotu zahynul 38-ročný muž po útoku žraloka, informovali agentúru AFP tamojšie záchranné zložky.

Aktualizované 9:40 „Bohužiaľ, muža sa nepodarilo oživiť,“ potvrdila. Ministerstvo primárneho priemyslu a regionálneho rozvoja v tomto štáte pre AFP uviedlo, že muža uhryzol žralok modrý, ktorý bol dlhý štyri metre.

K incidentu došlo po 10:00 h miestneho času (04:00 h SELČ) pri ostrove Rottnest neďaleko mesta Perth, uviedol hovorca záchrannej služby St John Ambulance Western Australia. V prípade obete útoku žraloka ide o muža - tridsiatnika. „Na mieste je záchranársky vrtuľník spolu s políciou a pohotovostnými zložkami ostrova,“ dodal hovorca.

Varovanie pre turistov

Rezort verejnosť vyzval, aby vo vodách v tejto oblasti, ktorá je obľúbenou turistickou destináciou, postupovala so „zvýšenou opatrnosťou“. Ide o prvý smrteľný útok žraloka v Západnej Austrálii od marca minulého roka, kedy bol na odľahlej pláži napadnutý surfer, uvádza AFP.

Podľa databázy stretov týchto predátorov s ľuďmi bolo v Austrálii od roku 1791 zaznamenaných takmer 1300 incidentov spojených so žralokmi, z ktorých viac než 260 malo za následok smrť. Poslednou obeťou bol 12-ročný chlapec, ktorý zomrel po januárovom útoku žraloka v prístave Sydney Harbour. Tento útok bol jedným zo štyroch zaznamenaných v priebehu dvoch dní, čo viedlo úrady k zatvoreniu desiatok mestských pláží. Išlo tiež o tretie nedávne úmrtie súvisiace so žralokmi v tomto meste. Austrálski vedci sa v tejto súvislosti domnievajú, že čoraz preplnenejšie vody a stúpajúca teplota oceánov ovplyvňujú migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k nárastu počtu takýchto útokov.

