Mimoriadna situácia na hraniciach: Všetky priechody s Ukrajinou sú uzavreté! Čo sa deje?

BRATISLAVA - Z bezpečnostných dôvodov sú v stredu od približne 15.00 h až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Informoval o tom hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Aktualizované 19:00
Ozbrojené sily (OS) SR ozrejmili, že jej prostriedky sú neustále nasadené na monitorovanie vzdušného priestoru, opatrenia boli prijaté už po vzniku konfliktu na Ukrajine. Hovorca OS SR Štefan Zemanovič doplnil, že Slovensko je zaradené do systému zdieľania informácií o vzdušnom priestore v rámci NATO. „Prípadné ďalšie opatrenia sú súčasťou klasifikovaných plánov a sú zároveň podmienené aj vyhlásením iných stavov, ako je stav bezpečnosti, ktorý platí dnes,“ doplnil Zemanovič.
Aktualizované 18:00
Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici SR. Zároveň deklarovala, že venuje zvýšenú pozornosť aj vnútornej bezpečnosti a je v kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu. Aktuálne je podľa nej situácia na východnej hranici SR pokojná. Ozbrojené sily (OS) SR ozrejmili, že jej prostriedky sú neustále nasadené na monitorovanie vzdušného priestoru. „Hraničné priechody boli zo strany Ukrajiny na krátky čas uzatvorené. Vybavovací proces bol o 16.47 h opäť obnovený v oboch smeroch,“ spresnila polícia s tým, že situácii venuje zvýšenú pozornosť.
„Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a Policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať,“ uviedol hovorca.
Ako informuje denník SME, na Užhorod a ďalšie miesta v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti, ktorá susedí so Slovenskom, prebieha útok ruských dronov. V regióne mali zaznieť výbuchy a miestne úrady vyzvali obyvateľov na ukrytie sa do bezpečia.