Poznáte túto osobu? VIDEO Polícia hľadá muža kvôli krádeži parfumov

Polícia pátra po páchateľovi krádeže parfumov z bratislavského nákupného centra. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavskí policajti pátrajú po páchateľovi krádeže parfumov z drogérie nákupného centra na Ivanskej ceste. Ku krádeži došlo ešte 29. apríla medzi 16.15 h a 16.17 h. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia, ktorá tam zverejnila aj video muža.
„Podľa doposiaľ zistených informácií z predajne odcudzil vystavený tovar tak, že si ho vložil do ruksaku a prešiel cez pokladničnú zónu bez platenia. Týmto konaním bola spôsobená škoda vo výške 1322 eur,“ uviedla polícia. Občanov, ktorí majú o mužovi informácie, žiada, aby ich oznámili na tiesňovej linke polície 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
