PRIESKUM ukázal, koho chcú Slováci za premiéra: Fico a Šimečka sú na tom rovnako! Prvenstvo im vyfúkol iný známy politik

BRATISLAVA - Predsedov dvoch najsilnejších politických strán - lídra Smeru-SSD a súčasného premiéra Roberta Fica a predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku - považuje za prijateľného predsedu vlády podobný počet voličov, zhruba 30 percent. Oboch predbehol Ivan Korčok.
Bývalého ministra zahraničných vecí a neúspešného prezidentského kandidáta si vie v tejto funkcii predstaviť až 37 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.
V prieskume sa pýtali na názor na dve trojice politikov: z PS to boli predseda strany Michal Šimečka, Ivan Korčok a bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor, zo Smeru úradujúci premiér Robert Fico a dvaja politici, ktorí sa najčastejšie spomínajú ako jeho možní nástupcovia - minister obrany Robert Kaliňák a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
Ódor dosiahol podobné čísla ako Michal Šimečka, na premiérskom poste by ho chcelo 30 percent opýtaných. Roberta Kaliňáka považuje za prijateľného premiéra necelá štvrtina voličov, Tibora Gašpara viac ako 18 percent voličov.
Branislava Gröhlinga (SaS) si na čele vlády dokáže predstaviť takmer 29 percent voličov. Lídra Republiky Milana Uhríka zhruba štvrtina respondentov, Igor Matovič (hnutie Slovensko) by po druhý raz na tomto poste neprekážal vyše pätine voličov. Necelých 20 percent respondentov považuje za prijateľného premiéra predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka.
Prieskum sa konal medzi 17. a 22. aprílom 2026 na vzorke 1046 respondentov. Otázka znela: "Do akej miery by boli pre Vás nasledujúci politici prijateľní na pozícii premiéra po nasledujúcich parlamentných voľbách?"