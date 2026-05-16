Spoločná operácia USA a Nigérie: Zabili popredného predstaviteľa Islamského štátu

WASHINGTON - Prezident Spojených štátov Donald Trump v piatok východoamerického času oznámil, že americké a nigérijské ozbrojené sily zabili popredného predstaviteľa Islamského štátu (IS) Abú Bilála al-Minúkího. Informuje o tom agentúra AFP a televízia Sky News.
„Dnes v noci na môj príkaz odvážne americké jednotky a nigérijské ozbrojené sily bezchybne vykonali dôkladne naplánovanú a veľmi zložitú operáciu, ktorej cieľom bolo odstrániť z bojiska najaktívnejšieho teroristu na svete,“ uviedol Trump na svojej platforme Truth Social.
IS veliteľ odstránený
„Abú Bilál al-Minúkí, druhý najvyšší veliteľ IS na svete, si myslel, že sa môže skryť v Afrike, netušil však, že máme zdroje, ktoré nás informovali o jeho pohyboch. Už nebude terorizovať obyvateľov Afriky ani pomáhať pri plánovaní operácií zameraných proti Američanom. Jeho odstránením sa globálne operácie IS výrazne oslabili,“ dodal Trump v príspevku a Nigérii poďakoval za spoluprácu.
Nebohý Abú Bilál al-Minúkí (44) pochádzal z Nigérie a podľa neziskovej organizácie The Counter Extremism Project bol vedúcim predstaviteľom IS v oblasti Čadského jazera. Od roku 2018 údajne zastával pozíciu regionálneho veliteľa v rámci tejto džihádistickej skupiny. AFP dodáva, že v roku 2023 bol zaradený na zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA v dôsledku prepojenia s IS. Útok nasledoval po Trumpových obvineniach, že kresťania v Nigérii sú prenasledovaní, pripomína Sky News. Tamojšia vláda tieto tvrdenia opakovane poprela.