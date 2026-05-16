Sobota16. máj 2026, meniny má Svetozár, zajtra Gizela

Spoločná operácia USA a Nigérie: Zabili popredného predstaviteľa Islamského štátu

Prezident USA Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Jacquelyn Martin)
WASHINGTON - Prezident Spojených štátov Donald Trump v piatok východoamerického času oznámil, že americké a nigérijské ozbrojené sily zabili popredného predstaviteľa Islamského štátu (IS) Abú Bilála al-Minúkího. Informuje o tom agentúra AFP a televízia Sky News.

„Dnes v noci na môj príkaz odvážne americké jednotky a nigérijské ozbrojené sily bezchybne vykonali dôkladne naplánovanú a veľmi zložitú operáciu, ktorej cieľom bolo odstrániť z bojiska najaktívnejšieho teroristu na svete,“ uviedol Trump na svojej platforme Truth Social.

„Abú Bilál al-Minúkí, druhý najvyšší veliteľ IS na svete, si myslel, že sa môže skryť v Afrike, netušil však, že máme zdroje, ktoré nás informovali o jeho pohyboch. Už nebude terorizovať obyvateľov Afriky ani pomáhať pri plánovaní operácií zameraných proti Američanom. Jeho odstránením sa globálne operácie IS výrazne oslabili,“ dodal Trump v príspevku a Nigérii poďakoval za spoluprácu.

Nebohý Abú Bilál al-Minúkí (44) pochádzal z Nigérie a podľa neziskovej organizácie The Counter Extremism Project bol vedúcim predstaviteľom IS v oblasti Čadského jazera. Od roku 2018 údajne zastával pozíciu regionálneho veliteľa v rámci tejto džihádistickej skupiny. AFP dodáva, že v roku 2023 bol zaradený na zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie USA v dôsledku prepojenia s IS. Útok nasledoval po Trumpových obvineniach, že kresťania v Nigérii sú prenasledovaní, pripomína Sky News. Tamojšia vláda tieto tvrdenia opakovane poprela.

Daniel Hůlka: Svadba v Las Vegas ako v jednotke rýchleho občerstvenia
Topmodelka Saša Gachulincová o tom, čo dnes rozhoduje o úspechu v modelingu
Pre Daniela Hůlku bol režisér Bednárik veľký vzor, ale... Hrozné, čo si ako herec musel vypočuť!
Reklama, o akej sa im ani nesnívalo: Pokutovaná langošovňa z Kvetoslavova musela stopnúť objednávky!
Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať, ak pripravíme reformy, uviedol Kaliňák
Mzdové príplatky v roku 2026: Veľký PREHĽAD súm, ktoré vám nesmú chýbať na výplate
Veľká zmena pre mestá a obce: Nové eurofondy len po schválení kľúčových reforiem, odhaľuje Kaliňák
Nepoučiteľný búrlivák nášho šoubiznisu: Bol ako bomba, museli zrušiť predstavenie... A keby len to!
ŠOKUJÚCE Kuriér doručil balík a potom...Neuveriteľné, TOTO ukradol priamo spred dverí! Odhalila ho kamera
Minimalizmus končí? Ľudia si znovu zapĺňajú byty knihami, dekoráciami a útulným chaosom
Mužská menopauza: Príznaky, ktoré muži často prehliadajú
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!

Postup do finále oslávili škandálom: Vegas a Tortorella dostali od NHL tvrdú ranu
MS v hokeji 2026 Švajčiari rozburácali domáci dav: V repríze finále zdolali šampióna z USA
MS v hokeji 2026 Česi si postrážili víťazstvo nad súperom Slovenska, nestarnúci Červenka kraľoval
Slovan je už teraz favorit na titul: Slovenský reprezentant mieri do Bratislavy
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Sociálna poisťovňa začína rozposielať dôchodkové prognózy miliónom Slovákov
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Aktualizácia Windowsu ti už nemusí rozbiť počítač na celé dni. Microsoft chystá automatickú záchranu chybných ovládačov
Incident nad strategickou základňou na území USA odhalil viac než len trápnu epizódu. Americké letectvo nedokáže zastaviť drony ani nad jadrovými bombardérmi
Americká armáda spojila raketomety, vrtuľníky aj veliteľstvá do jednej siete. Takto chce útočiť rýchlejšie než protivník zareaguje
Máš Samsung Galaxy? Tento tajný kód ti otvorí skryté servisné menu, ktoré odhalí problém s displejom, zvukom, senzormi aj ďalšími časťami telefónu
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax

Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
VIDEO: Jedna z najúspešnejších modeliek Saša Gachulincová: Mladé talenty musia vedieť zaujať viac než len vzhľadom
Reklama, o akej sa im ani nesnívalo: Pokutovaná langošovňa z Kvetoslavova musela stopnúť objednávky!
Mzdové príplatky v roku 2026: Veľký PREHĽAD súm, ktoré vám nesmú chýbať na výplate

