Tínedžer sa stal hitom internetu: VIDEO Vyrába oblečenie zo starých pneumatík a odpadu

ADDIS ABEBA - Ľudia na Instagrame najskôr neverili vlastným očiam. Módne outfity, ktoré vyzerajú ako z profesionálnych prehliadok, totiž vznikajú zo starých pneumatík, plechoviek či plastového odpadu.
Len 15-ročný tínedžer Kalu Putik, z Etiópie sa stal nečakanou hviezdou sociálnych sietí vďaka netradičnému talentu. Z obyčajného odpadu vytvára extravagantné módne kúsky, ktoré na internete vyvolávajú obrovský ohlas.
Mladík vyrába oblečenie zo starých pneumatík, kovových plechoviek, plastov aj ďalších vyradených materiálov. Na prvý pohľad však mnohé jeho modely pôsobia ako profesionálne návrhy z módnych prehliadok.
Fotografie a videá jeho tvorby sa začali šíriť najmä na Instagrame a TikToku, kde milióny ľudí fascinovalo, z čoho jeho outfity v skutočnosti vznikajú.
Ľudia neverili že ide o odpad
Najväčší rozruch vyvolali zábery, na ktorých mladý tvorca ukazuje proces výroby jednotlivých modelov.
Mnohí používatelia sociálnych sietí priznávajú, že si spočiatku mysleli, že ide o klasické luxusné materiály. Až pri detailných záberoch zistili, že oblečenie vzniklo z vyradených predmetov.
Práve kontrast medzi odpadom a výsledným vzhľadom outfitov pomohol videám stať sa virálnymi.
Z hobby sa stal internetový fenomén
Tínedžer podľa zahraničných médií začal experimentovať s módou doma z obyčajnej zvedavosti. Postupne však začal vytvárať čoraz komplikovanejšie kúsky a svoje práce zverejňoval na sociálnych sieťach.
Jeho profil dnes sledujú desaťtisíce ľudí a videá pravidelne zbierajú milióny pozretí.
Mnohí používatelia internetu oceňujú nielen kreativitu, ale aj ekologický rozmer jeho tvorby. Upozorňujú, že dokáže premeniť veci, ktoré by väčšina ľudí vyhodila, na originálne módne kúsky.
Internet ho prirovnáva k profesionálnym návrhárom
Pod videami sa objavili tisíce komentárov, v ktorých ľudia tvrdia, že jeho talent pripomína prácu profesionálnych módnych návrhárov.
Viacerí používatelia zároveň píšu, že by neverili, že niečo podobné vytvoril len 15-ročný chlapec bez veľkého zázemia módneho priemyslu.
Práve kombinácia mladého veku, originality a netradičných materiálov urobila z jeho tvorby jeden z najdiskutovanejších módnych virálov posledných týždňov.