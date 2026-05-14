Šok počas stretnutia Si Ťin-pchinga s Trumpom: VIDEO Zrazu sa ozvala rana! Vypadnite odtiaľto

PEKING - Rokovania medzi Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom v Pekingu mali byť ukážkou diplomatickej sily. Ešte pred začiatkom však situáciu narušil nečakaný incident priamo v sále.
Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom sprevádzali nepríjemné momenty už od prvých sekúnd. Krátko po príchode delegácií do rokovacej miestnosti zaznela hlasná rana a následne aj vulgárne výkriky.
O incidente informovali britské médiá Mirror a Daily Express.
V miestnosti sa ozval hluk aj nadávky
Vo štvrtok 14. mája mali Spojené štáty a Čína naplánovanú sériu rokovaní na najvyššej úrovni. Situácia sa však krátko po vstupe Donalda Trumpa nečakane vyostrila.
Podľa dostupných informácií bolo najprv počuť hlasný pád, pravdepodobne kamery alebo časti techniky. Následne sa v miestnosti ozvala ostrá nadávka v angličtine.
„Vypadnite odtiaľto do prd*le,“ zaznelo podľa médií počas krátkeho chaosu medzi členmi sprievodu a kameramanmi.
Nie je úplne jasné, kto vulgarizmus vyslovil. Podľa britských médií mohlo ísť o kameramana, člena ochranky alebo niekoho z delegácie. Viacerí svedkovia však tvrdili, že hlas mal výrazný americký prízvuk.
Trump následne Si Ťin-pchinga chválil
Po krátkom incidente sa rokovania napokon začali bez ďalšieho prerušenia. Donald Trump následne vystúpil s mimoriadne zmierlivým tónom a čínskeho prezidenta verejne pochválil.
„Je pre mňa cťou stretnúť sa s vami. Ľudia o tom nevedia, ale vždy, keď nastali problémy, dokázali sme ich spolu vyriešiť,“ povedal Trump.
Americký prezident zároveň zdôraznil, že komunikácia medzi oboma lídrami bola podľa neho vždy efektívna.
„Volal som vám ja, vy ste volali mne. Keď vznikol problém, vyriešili sme ho veľmi rýchlo. Hovorím to každému — ste skvelý líder,“ dodal smerom k Si Ťin-pchingovi.
Melania chýbala, Musk sedel medzi hosťami
Pozornosť médií vzbudilo aj zloženie americkej delegácie. Na rokovaniach totiž chýbala prvá dáma Melania Trumpová.
Naopak, v Pekingu sa objavili viaceré známe mená zo sveta biznisu vrátane miliardára Elona Muska.
Trump ich prítomnosť komentoval slovami, že do Číny prišli „tí najvýznamnejší“, aby prejavili úctu čínskemu prezidentovi.