Brzobohatý bude brzorozvedený! Kamaráti prehovorili: Toto je dôvod konca jeho manželstva

PRAHA - Ešte donedávna pôsobili ako harmonický pár, dnes je však všetko inak. Ondřej Brzobohatý a Daniela Brzobohatá priznali rozchod a zákulisím už kolujú poriadne pikantné špekulácie. Čo sa stalo medzi dvojicou, ktorá ešte nedávno rozdávala zamilované úsmevy na všetky strany?
Hoci sa obaja snažili dlhé týždne mlčať a pred médiami sa doslova „schovávali“, pravda napokon vyšla najavo. Hudobník po tlaku médií priznal, že ich manželstvo je na konci. „Na verejnosť prenikli špekulácie o našom súkromnom živote, ktorý je bohužiaľ vzhľadom na naše povolanie čiastočne verejný. S Danielou sme sa rozišli pokojne, s rešpektom a vzájomnou úctou. Nebudeme k tomu poskytovať ďalšie podrobnosti a prosíme o rešpektovanie súkromia,“ odkázal stručne na sociálnej sieti. Lenže zákulisné informácie hovoria o niečom úplne inom!
Podľa zdroja blízkeho páru mala byť jedným z hlavných problémov nenaplnená túžba po dieťati. Daniela vraj po rodine túžila celé roky a materstvo bolo pre ňu absolútnou prioritou. „Nie je žiadnym tajomstvom, že jej vrúcnym prianím je byť mamou. Vždy to pre ňu bola alfa a omega. A s tým všetko súvisí,“ prezradil človek z ich okolia pre eXtra.cz.
A práve tu sa mali začať prvé veľké trhliny. Verejnosť pritom dvojicu dlhodobo zahlcovala otázkami o bábätku, čo obaja niesli veľmi citlivo. Daniela sa v minulosti netajila tým, že si život bez detí nevie predstaviť. „Už dávno som hovorila, že si život bez dieťaťa neviem predstaviť a za tým si stojím,“ povedala pred niekoľkými rokmi pre reláciu Showtime. Ondřej navyše opakovane rozprával, ako veľmi túži byť otcom a aký silný vzor mal vo svojom otcovi. „Danielu by som si nikdy nevzal, keby som nebol presvedčený, že je to tá najgeniálnejšia matka mojich detí... Vždy som si prial, aby som to, čo mi odovzdal môj otec, mohol posunúť ďalej,“ tvrdil. O to väčším prekvapením je, že ich vzťah napriek tomu stroskotal.
Do celej kauzy navyše opäť vstupuje meno Taťány Kuchařovej. Práve jeho exmanželka totiž v minulosti tvrdila, že Ondřej nemôže mať deti prirodzenou cestou. Hudobník sa však bránil lekárskymi posudkami, ktoré podľa súdu dokazovali opak. Kuchařová napokon za šírenie nepravdivých informácií schytala mastnú pokutu. Či bol skutočný dôvod rozpadu manželstva práve nenaplnený sen o rodine, vedia iba oni dvaja. Isté však je, že jedna z najsledovanejších dvojíc českého šoubiznisu je definitívne minulosťou.
