MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaútočila na kľúčový ruský prístav! Rusko nasadilo hypersonickú balistickú raketu

KYJEV/MOSKVA - Desať ľudí utrpelo zranenia pri ruskom dronovom útoku na juhoukrajinskú Mykolajivskú oblasť, oznámil dnes veliteľ regionálnej vojenskej správy Vitalij Kim. Ruské drony tiež znovu útočili v Odeskej oblasti. Podľa ukrajinských vzdušných síl ruská armáda k nočným útokom použila okrem stoviek dronov aj hypersonickú balistickú raketu Kinžal. Podľa gubernátora ruskej Leningradskej oblasti Alexandra Drozdenka ukrajinské drony zasiahli významný prístav Usť-Luga.
11:35 Ukrajinci udreli na kľúčový ruský prístav v Baltskom mori. V ruskej Leningradskej oblasti protivzdušná obrana od polnoci do dnešného skorého rána zostrelila 31 dronov, informoval gubernátor Drozděnko.
V jednom z príspevkov na telegrame napísal, že sú škody v prístave Usť-Luga, v ďalšom príspevku potom spomenul, že tam hasiči pokračujú v likvidácii požiaru.
Usť-Luga a Primorsk, dôležité prístavy pre export ropy v Baltskom mori, sa v posledných dňoch opakovane stali cieľom ukrajinských dronových útokov. V oboch po nich vznikli požiare.
11:22 V Mykolajivskej oblasti ruské bezpilotné lietadlá útočili v sobotu večer pri meste Voskresenske neďaleko Mykolajiva. Kim dnes ráno na telegrame informoval, že medzi desiatimi zranenými sú dve ženy vo veku 18 a 40 rokov, päť dievčat a traja chlapci od desať do 16 rokov. Záchranári všetkých previezli do nemocnice. Jedna žena a dve dievčatá sú v ťažkom stave. Pri útoku boli poškodené tri domčeky, obchody a auto.
V susednej Odeskej oblasti je po ruskom útoku poničený bližšie neurčený objekt energetickej infraštruktúry, ohlásil veliteľ oblastnej vojenskej správy Oleh Kiper. Škody sú tiež v chatovej kolónii. Podľa dostupných informácií sa nikomu nič nestalo. Rusko na tento juhoukrajinský región útočí prakticky denne, v noci na sobotu nad neho vyslalo vyše 60 útočných dronov a nálety si vyžiadali životy dvoch ľudí a vyše desiatich zranených. Zasiahnutá bola pôrodnica.
6:58 Rusko sleduje americké vojenské zariadenia na Blízkom východe, aby pomohlo Iránu, tvrdí Zelenskyj. Rusko zhotovilo satelitné snímky leteckej základne Prince Sultan v Saudskej Arábii deň predtým, ako Irán zaútočil na tento objekt, pričom bolo zranených 12 amerických vojakov, uviedol Zelenskyj.
"V obci Grajvoron vzplanulo auto po tom, čo ho zasiahol dron. Obyvatelia sa pokúsili oheň uhasiť, ale v tej chvíli udrel ďalší nepriateľský dron a zabil muža," uviedol na telegrame gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov s tým, že išlo o civilistu. Ukrajina sa už vyše štyri roky bráni ruskej agresii, ktorej súčasťou sú vzdušné útoky oboch strán. Moskva aj Kyjev popierajú, že by útočili na civilistov, ale v konflikte ich zahynuli tisíce, podľa agentúry Reuters to boli hlavne Ukrajinci. OSN potvrdila, že vo vojne prišlo o život vyše 15.000 civilistov, vrátane žien a detí.
V piatok zverejnená správa ukrajinskej armády podľa webu The Kyiv Independent tvrdí, že Rusko stratilo vo vojne už 1.293.170 vojakov. Ruská armáda tiež podľa správy prišla okrem iného o 11.808 tankov, 24.287 obrnených bojových vozidiel, 38.863 delostreleckých zariadení, 1337 systémov protivzdušnej obrany, 435 lietadiel, 200.611 dronov, 33 plavidiel a dve ponorky. Tieto údaje však nemožno nezávisle overiť.