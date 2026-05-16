Záhadné dianie s portálom Slovensko.sk: Mimovládka hovorí o UTAJENÝCH posudkoch aj zrušenom obstarávaní! REAKCIA MIRRI

BRATISLAVA - Občianske združenie Slovensko.Digital vyzýva vládu, aby bezodkladne konala vo veci pripravovanej obnovy portálu Slovensko.sk, ktorú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) opiera o utajované dokumenty. Podľa združenia ide o postup, ktorý obchádza zákonné pravidlá, znemožňuje verejnú kontrolu a môže viesť k právnym aj finančným následkom pre štát.
MIRRI vo februári 2026 požiadalo vládu o financie na obnovu údajného „havarijného stavu“ portálu Slovensko.sk. Žiadosť bola postavená na utajovaných posudkoch, ktoré nemohla skontrolovať ani odborná verejnosť.
Vláda peniaze schválila, no zároveň upozornila na osobnú zodpovednosť vedenia MIRRI. "Dnes pán premiér informoval, že ak to pokazia, alebo to bude zle, vyvodí osobnú zodpovednosť," povedal vtedy podpredseda vlády Tomáš Drucker.
Zrušené obstarávanie, trestné konanie aj sporný znalecký posudok
Slovensko.Digital dlhodobo upozorňuje na podozrenia z porušovania zákonov pri príprave obnovy portálu. Viaceré z nich už podľa nich majú konkrétne následky. "Úrad pre verejné obstarávanie zrušil súťaž realizovanú cez dynamický nákupný systém. Vo veci tiež prebiehajú procesné úkony trestného konania pod dohľadom Európskej prokuratúry," uvádza občianske združenie, ktoré napadlo znalecký posudok, o ktorý sa MIRRI opieralo, na Ministerstve spravodlivosti.
Do kritiky sa zapojil aj Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Jeho riaditeľ verejne uviedol, že "určite nemôžu byť utajované tie služby, ktoré bude portál Slovensko.sk poskytovať". "Musíte sa spýtať ministra informatizácie, prečo nedodržiava zákon o utajovaných skutočnostiach, paragraf 4," dodal. Podľa Slovensko.Digital ide o jasný signál, že MIRRI nemôže skrývať základné informácie o službách pre občanov za režim utajenia.
Podľa Slovensko.Digital tieto vyjadrenia potvrdzujú, že MIRRI pri obnove portálu Slovensko.sk nemôže schovávať základné informácie o službách pre občanov za režim utajovania. "Zároveň odmietame to, že je to vec NASESu. Minister a štátny tajomník Šalitroš osobne tento zámer politicky prikryli a musia prijať svoj diel zodpovednosti. Verejnosť má právo vedieť, aké služby má štát za verejné peniaze obnovovať, v akom rozsahu, za akých podmienok a s akými rizikami," hovorí eGov expert Slovensko.Digital Ladislav Kovár.
MIRRI opakovane tvrdilo, že portál Slovensko.sk do konca apríla "určite spadne" alebo "zhorí". Podľa Slovensko.Digital sa tieto tvrdenia nenaplnili, čo ešte viac zvyšuje potrebu preveriť, na základe čoho boli vláde predkladané žiadosti o financovanie.
Vládu vyzýva okamžite konať
Združenie preto vyzýva premiéra, podpredsedu vlády pre Plán obnovy a ďalšie kompetentné orgány, aby situáciu preverili a zastavili postup, ktorý podľa nich obchádza zákon.
Slovensko.Digital pripomína aj slová Tomáša Druckera: "Riziko, ak porušia zákon, bude fatálne pre nich." Podľa združenia musí vláda tieto slová brať vážne, keďže ide o obnovu jedného z najdôležitejších štátnych portálov.
Rezort informatizácie tvrdenia združenia odmieta
O stanovisko sme požiadali aj MIRRI. Rezort tvrdenia občianskeho združenia Slovensko.Digital odmieta. Podľa neho mimovládna organizácia opäť stavia verejnú kritiku na domnienkach, mediálnych skratkách a účelových interpretáciách.
"Rezort informatizácie sa pri svojich krokoch opiera o znalecké posudky upozorňujúce na vážne riziká spojené so stavom portálu Slovensko.sk. Žiaden štátny orgán si nemôže dovoliť takéto odborné závery ignorovať len preto, že ich niekto vo verejnom priestore spochybňuje, prípadne by ich závery takémuto orgánu nevyhovovali. Takéto konanie neumožňuje zákon – ak už posudok existuje, nie je možné ho ignorovať bez toho, aby ho spochybnila iná vyššia inštancia, alebo súd. Aj preto si MIRRI vypracovalo vlastný posudok na Žilinskej univerzite, ktorý ale potvrdil väčšinu záverov posudku od NASES. Aj keby bol vo funkcii pán Hargaš, nemohol by jeho závery ignorovať," uviedol tlačový odbor rezortu pre Topky.sk.
Fungovanie systému neznamená, že neexistujú riziká
MIRRI SR zároveň zdôrazňuje, že to, že systém dnes funguje, neznamená, že riziká neexistujú. "Naopak, je to výsledok obrovského nasadenia tímov v NASES a opatrení, ktoré priebežne realizujú, aby zabránili zlyhaniu systému a udržal služby pre občanov v prevádzke," pokračuje rezort a dodáva, že možnosti takéhoto "plátania" sú však obmedzené a nie je to systémové riešenie.
Rezort odmieta aj tvrdenia o porušovaní zákona o utajovaných skutočnostiach. "MIRRI neobjednáva služby ani neuzatvára zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk. Nie je možné utajovať cenu alebo parametre niečoho, čo v tomto momente neexistuje. Jediným dokumentom MIRRI v režime limitovanej informácie bol znalecký posudok, pričom rezort už z neho sprístupnil maximum možných informácií a je verejne dostupný," hovorí ministerstvo.
MIRRI SR zároveň zdôrazňuje, že bezpečnosť a odolnosť kritickej infraštruktúry štátu nemožno posudzovať ľahkovážne ani pod tlakom verejných kampaní. Štát má podľa neho povinnosť chrániť systémy, od ktorých závisia milióny úradných úkonov ročne, a nie vystavovať ich zbytočným rizikám len preto, aby vyhovel aktivistickému tlaku alebo mediálnym očakávaniam.
Ministerstvo zároveň pripomína, že od začiatku verejne deklarovalo jediný princíp: všetky kroky musia byť zákonné a obhájiteľné. "Práve preto boli prvé obstarávacie procesy prehodnotené a zastavené a preto dodnes neexistuje žiaden výdavok alebo zmluva súvisiace s uznesením vlády o potrebe sanácie ÚPVS. Ak niekto dnes tvrdí, že rezort obchádza pravidlá, ignoruje elementárny fakt, že MIRRI postupovalo presne opačne – pri prvých pochybnostiach procesy zastavilo," tvrdí rezort.
Za absurdné považuje aj pokusy miešať túto tému s Plánom obnovy len preto, že sa v oboch prípadoch používa slovo "obnova". "Kompetencie jednotlivých rezortov a projektov sú jasne určené a nie je možné ich zamieňať podľa toho, ako sa to komu hodí do mediálneho odkazu. Adresovanie výzvy inému ministrovi preto považujeme za jasný dôkaz toho, že združenie Slovensko.Digital nie úplne rozumie procesom vo verejnej správe," konštatuje na záver odbor komunikácie MIRRI SR.