Magyar ukázal LUXUS, ktorý Fidesz roky skrýval pred verejnosťou: VIDEO z budovy ministerstva, Maďari sa BÚRIA!

BUDAPEŠŤ - Prvé hodiny nového maďarského premiéra Magyara Pétera boli plné ostrých krokov. Po ultimáte s minimálnym časom na odpoveď zverejnil šokujúce zábery z luxusných kancelárií ministrov Fideszu. Verejnosť pobúril nevídaný luxus v čase, keď ľudia bojovali o prežitie.
Nový maďarský premiér Magyar Péter hneď v prvých hodinách po nástupe do funkcie pritvrdil, píše portál EuroNews. Od odchádzajúcich ministrov vlády Fidesz–KDNP si súrne vyžiadal zoznam všetkých rozhodnutí a záväzkov, ktoré prijali od sobotňajšej inaugurácie. V liste žiadal, aby mu ministri bezodkladne poskytli nielen prehľad krokov, ale aj ich právny základ a dôvody.
Čas na reakciu bol minimálny. List bol datovaný 19:30 h, pričom termín na odpoveď bol stanovený na 22:00 h. Úradníci tak mali len dve a pol hodiny, aby zozbierali všetky dokumenty. Zatiaľ nie je známe, či to jednotlivé rezorty stihli. Na konci listu Magyar upozornil že po odovzdaní dokumentov môže odchádzajúca vláda prijímať nové záväzky už len s jeho výslovným súhlasom.
Magyar Péter ukázal luxus ministrov
Adresátmi listu boli aj ministri Rogán Antal a Pintér Sándor. Magyar sa však neuspokojil len s písomnou požiadavkou — večer ich úrady osobne navštívil. Na sociálnych sieťach to označil za "Noc ministerstiev". Prvou zastávkou bol rezort vnútra v Budínskej pevnosti. Historická neogotická budova bola počas vlády Fideszu zrekonštruovaná za miliardy forintov. Pôvodne sa tam mal presťahovať rezort financií, no po jeho zlúčení s ministerstvom národného hospodárstva pripadla budova ministerstvu vnútra.
Najvýraznejšie zábery však vznikli v Kabinetnej kancelárii premiéra pri Karmelitánskom kláštore. Magyar tam vošiel aj do Rogánovej kancelárie, pričom ho sprevádzali kameramani a fotografi. Magyar si sadol do jedného z kresiel a poznamenal, že práve tu si mohli predstavitelia vlády vychutnávať „drahé whisky a rumy“.
"Ohromujúci luxus, miliónové kreslá, fajčiarska miestnosť, vyhliadka, umelecké diela, historické prvky. Takto vyzerá zvnútra doteraz utajovaná ministerská budova Antala Rogána. Stomiliónová investícia vznikla z vašich peňazí počas hospodárskej krízy a rekordnej inflácie v Európe. Ešteže je Antal Rogán 'sedliacky chlapec, ktorý vraj nevie žiť na vysokej nohe'. Čo by bolo, keby vedel?," napísal na sociálnej sieti k videu, ktoré v pondelok ráno z tadiaľ zverejnil.
V utorok večer zverejnil ďalšie zábery z ministerstva. „Tu je utajované, stomiliardové luxusné ministerstvo Sándora Pintéra. Hovoríme o budove ministra, počas ktorého vedenia zničili naše nemocnice, naše zariadenia sociálnej a detskej ochrany a ponižovali našich učiteľov," napísal k videu Magyar Péter a ukázal verejnosti, v akých podmienkach trávili svoje dni politici, ktorí o nich rozhodovali.
Ostré reakcie verejnosti
Zverejnené zábery luxusu, ktoré si minister užíval, pobúrili desaťtisíce Maďarov. "Toto sú tí, ktorí sa ľuďom snažili vysvetliť, že sa dá prežiť aj z 48-tisíc forintov (cca 134 eur). Tí istí, ktorí tvrdili, že 'niet peňazí' na opravy staníc, nemocníc, ciest a ďalších verejných služieb. Nečudo, že vo verejnosti to vrie," zareagovala na zábery občianka, podľa ktorej by mnohí radi videli, že za svoje rozhodnutia ponesú skutočnú zodpovednosť. "A u nás na pracovisku nie je teplá voda v kúpeľni," napísal iný.
"Koľko nemocníc sa z tohto všetkého mohlo postaviť či zrekonštruovať. Dvíha sa mi z toho žalúdok," zareagoval iný maďarský občan. "Je to neuveriteľná drzosť! Množstvo ľudí pritom bojuje o to, aby vôbec prežilo zajtrajšok," neodpustil si ďalší občan. Viacerí napísali, že predstaviteľov doterajšej vlády chcú vidieť vo väzení. "Dúfam, že väznica nebude tak vybavená," reaguje jeden z nich.