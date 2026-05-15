Tento jednoduchý POHYB je mimoriadne prospešný: Pomáha viac, ako si myslíte!

BRATISLAVA - hôdza po schodoch zlepšuje krvný obeh, pomáha znižovať krvný tlak a podporuje zdravú hmotnosť. Zvyšuje tiež kapacitu pľúc, posilňuje stred tela a zlepšuje držanie tela. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý v rámci iniciatívy „Pohybom k zdraviu“ (11. - 15. 5.) vyzýva na pravidelný pohyb.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča dospelým fyzickú aktivitu aspoň 150 minút týždenne strednej intenzity. „Aktivity, pri ktorých sa zadýchate, ale dokážete v krátkych vetách rozprávať - rýchla chôdza, korčuľovanie, jazda na bicykli vo zvlnenom teréne,“ ozrejmil ÚVZ.

Prínosy pohybu pre zdravie

Ozrejmil, že pokiaľ je pohybová aktivita vykonávaná pravidelne s dostatočnou intenzitou, dlhodobo zlepšuje činnosť srdcovo-cievneho systému a znižuje riziko srdcových chorôb, mozgovej príhody, cukrovky či rôznych druhov rakoviny. Má tiež pozitívny vplyv na pohybový aparát a správne držanie tela, znižuje hodnoty celkového cholesterolu, triacylglycerolov, LDL cholesterolu a napomáha k zvýšeniu koncentrácie priaznivého HDL cholesterolu. Rovnako má priaznivý vplyv na psychické zdravie a pohodu.

Tipy na viac pohybu denne

ÚVZ pre zvýšenie pohybovej aktivity počas dňa odporúča zvoliť na prepravu bicykel namiesto auta. V prípade využívania verejnej dopravy radí vystúpiť o niekoľko zastávok skôr a prejsť zvyšok cesty pešo. Pri sedavom zamestnaní odporúča využiť prestávku na prechádzku. „Zistite si možnosti aktívneho trávenia voľného času v okolí vášho bydliska,“ dodal úrad.

