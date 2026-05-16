Tváril sa ako Habera a balil ženu cez internet: Prišla o 1800 eur! Paľova reakcia vás dostane...

PRAHA - Internetový podvodník zašiel poriadne ďaleko! Na sociálnych sieťach sa vydával za speváka Pavol Habera a dôverčivej žene sľuboval lásku aj spoločnú budúcnosť. Namiesto romantiky však prišiel krutý šok – žena prišla o 1800 eur a pravda ju zasiahla naplno až po zásahu banky.
Internetoví podvodníci opäť ukázali, že fantázii sa medze nekladú. Tentoraz zneužili meno známeho slovenského speváka Pavol Habera, za ktorého sa mal na sociálnych sieťach vydávať neznámy muž. Jeho obeťou sa stala žena z českej Vysočiny, ktorá uverila romantickým správam aj sľubom o spoločnom stretnutí.
Podľa informácií portálu iDnes.cz ju podvodník kontaktoval ešte pred približne dvoma rokmi. Spočiatku išlo o nevinnú komunikáciu, no tá sa postupne zmenila na údajný milenecký vzťah. „Ich vzťah postupne prešiel z priateľského do ‚mileneckého’, a to aj napriek tomu, že sa nikdy nestretli,“ uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková pre český web. Aj napriek tomu, že dvojica sa nikdy osobne nevidela, žena mužovi úplne dôverovala. Poskytla mu svoju adresu a verila, že za ňou čoskoro pricestuje. K stretnutiu však nikdy nedošlo. Falošný Habera totiž zakaždým prišiel s novou výhovorkou a následne začal od ženy žiadať peniaze. Tvrdil jej, že potrebuje financie na cestu zo Slovenska do Česka či na ubytovanie. Zamilovaná žena mu preto postupne posielala rôzne finančné čiastky na bankový účet. Tým sa však podvod nekončil.
Aby pôsobil dôveryhodnejšie, ozval sa žene ďalší profil s názvom Tesla Delivery. Ten jej oznámil, že jej údajný Pavol Habera kúpil luxusné auto značky Tesla a môže si vybrať model podľa vlastného želania. Pred prevzatím vozidla si však mala zakúpiť kartu Tesla Coin v hodnote 600 eur. Žena peniaze odoslala, no krátko nato začala mať pochybnosti. Obrátila sa preto na banku so žiadosťou o zastavenie platby. Práve tam sa dozvedela nepríjemnú pravdu – stala sa obeťou internetového podvodu. Celková škoda sa podľa polície vyšplhala približne na 1800 eur.
K celej situácii sa vyjadril aj samotný Pavol Habera. Priznal, že ho prípad najskôr pobavil, no neskôr mu ženy prišlo ľúto. „Keď ma pár ľudí upozornilo na toto, tak som sa najskôr pousmial, že akí naivní ľudia dokážu byť. No a potom mi tej pani prišlo ľúto. Znova som si uvedomil, v akej zvláštnej dobe žijeme,“ odkázal spevák. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo sociálnych sietí a manipuláciu zo strany podvodníkov. „Je na čase znova začať používať rozum a mať vlastný rozum,“ dodal na záver.
