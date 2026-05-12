AI módna polícia z Let's Dance: Grécka Bohyňa, Ďurianová ako hviezda večera a... Ony si pomýlili akciu?

BRATISLAVA - Finále Let’s Dance nebolo iba o tanečných výkonoch, ale aj o veľkej módnej prehliadke. Na červenom koberci sa striedala hollywoodska elegancia, odvážne módne experimenty aj outfity, pri ktorých AI módna polícia musela zdvihnúť obočie. Kto zažiaril ako hviezda večera a kto to s kreativitou trochu prehnal?
Natália Horváthová, tanečnica
Silný hollywoodsky moment. Korzet pekne formuje postavu a perly tomu dávajú luxusný nádych. Rozparok je už na hrane, ale stále elegantný. Čierne lodičky sú trochu tvrdé k jemnosti šiat. Hodnotenie: 8,5/10
Natália Glosíková, tanečnica
Toto je čistá „ľadová kráľovná“. Šaty sú veľmi zdobené, ale stále pôsobia uhladene. Vlečka je efektná, no náramkov je už trochu priveľa a bijú sa s jemnosťou šiat. Hodnotenie: 7,5/10
Petra Pajáková, influencerka
Romantické, jemné, rozprávkové. Farba jej veľmi pristane a vrchná časť je pekne detailná. Celé to pôsobí trochu ako maturitný ples vo vyššej triede. Hodnotenie: 7/10
Viktória Podmanická, modelka
Tu sa ide na „večierok po finále“. Lesk, krátky strih, vysoký cop – všetko hrá na efekt. Funguje to, ale materiál trochu pripomína strapce zo silvestrovskej výzdoby. Hodnotenie: 9/10