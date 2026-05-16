Ako dieťa ju zneužívala matka, teraz prišla o oba prsníky! Známa speváčka prešla peklom na zemi!

USA - Speváčka a skladateľka Linda Perry otvorene prehovorila o svojom osobnom živote, boji s rakovinou prsníka aj strate svojej mamy, ktorá ju ako dieťa zneužívala!
Linda Perry, členka Siene slávy skladateľov, vydala nový album Let It Die Here začiatkom mája 2026. Nahrávka vznikla po jej skúsenosti s rakovinou prsníka a po smrti matky, s ktorou mala počas života komplikovaný vzťah.
Speváčke diagnostikovali rakovinu koncom roka 2022 a v nasledujúcom roku podstúpila dvojitú mastektómiu. Napriek vážnej diagnóze si bola podľa vlastných slov istá, že ju choroba nepoloží.
„Vedela som, že toto ma nezničí,“ povedala Linda Perry o svojom zdravotnom stave.
Počas zotavovania po operácii však zomrela jej mama, ktorá tiež bojovala s rakovinou. Linda Perry, ktorá už v minulosti hovorila o tom, že v detstve čelila zo strany matky zneužívaniu, označila toto obdobie za mimoriadne intenzívne a za veľkú psychickú záťaž.
Jej nedávny dokumentárny film, ktorý nesie rovnaký názov Let It Die Here, zachytáva aj chvíle, keď sa o matku starala v posledných etapách jej života.
„To všetko veľa zmenilo, pretože som prišla o svojho zloducha. Prišla som o svoju múzu. Prišla som o svojho superhrdinu,“ vysvetlila speváčka. Dodala, že po rokoch emocionálnych bojov zrazu nevie, koho má obviňovať alebo proti komu bojovať.
Po matkinej smrti si začala klásť otázku, kto vlastne je bez tohto celoživotného konfliktu. Práve túto vnútornú cestu podľa nej zachytáva druhá polovica albumu. Speváčka priznala, že pred vydaním albumu cítila zároveň úzkosť aj nadšenie. Novú hudbu nevydala už dlhší čas a sama seba opisuje ako veľmi citlivého človeka.
„Som naozaj šťastná, pretože mám pocit, že zvládnem čokoľvek, čo príde. A som vďačná, že ľudí moja hudba ešte stále zaujíma,“ povedala pre magazín People. „Nie je to úplne potvrdenie hodnoty, ale svojím spôsobom áno. Je pekné dostať znamenie, že robíte niečo správne.“
Linda Perry patrí medzi najvýraznejšie osobnosti hudobného sveta, no jej život bol vždy oveľa zaujímavejší než len úspešná kariéra. Predtým, než prerazila s kapelou 4 Non Blondes, žila pomerne bohémskym životom v San Franciscu. Nemala veľa peňazí, často prespávala u známych alebo v kluboch a živila sa rôznymi príležitostnými prácami. Hudba však bola pre ňu od začiatku únikom aj spôsobom, ako sa vyrovnať s náročným detstvom.
Ako dieťa totiž trpela problémami s obličkami a veľa času strávila v nemocniciach. Sama neskôr priznala, že práve pocit izolácie a odlišnosti ju prirodzene priviedol k hudbe a písaniu textov. Aj preto sú jej skladby často veľmi osobné a emotívne.
Zaujímavosťou je, že napriek obrovskému úspechu hitu „What’s Up?“ Linda nikdy nebola úplne spokojná s jeho finálnou verziou. Tvrdila, že produkcia skladby neznela tak, ako si ju pôvodne predstavovala. Napriek tomu sa z piesne stal jeden z najikonickejších rockových hitov 90. rokov.
Linda Perry je dnes považovaná za jednu z najlepších skladateliek svojej generácie. Napísala hity pre hviezdy ako Pink, Christina Aguilera či Gwen Stefani. Pri skladbe „Beautiful“ pre Christinu Aguileru dokonca trvala na tom, aby vo finálnej verzii zostali pôvodné demo vokály, pretože podľa nej obsahovali najúprimnejšie emócie. Tento risk sa nakoniec ukázal ako geniálne rozhodnutie.
Linda je známa aj tým, že dokáže veľmi rýchlo rozpoznať talent. Mnohí hudobníci hovoria, že práve ona im pomohla preraziť alebo objaviť vlastný štýl. Sama však často priznala, že ako interpretka nikdy necítila také uznanie, aké získala ako autorka a producentka.
V súkromí bola niekoľko rokov partnerkou a neskôr manželkou herečky Sara Gilbert, známou zo seriálu Roseanne. Spolu majú syna Rhodesa a ich vzťah médiá opisovali ako veľmi tvorivý, ale zároveň intenzívny.