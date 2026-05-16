Keby Bianca Censori neprovokovala, už to nie je ona: Ale toto...? Fúha!

LOS ANGELES - Bianca Censori znovu šokovala verejnosť. Manželka Kanyeho Westa sa objavila cestou z kina v Los Angeles v úplne priesvitnom body, pod ktorým bolo vidieť prakticky všetko. Okoloidúci zostali v nemom úžase a internet okamžite zaplavili reakcie na jej ďalší extrémne odvážny outfit.
Bianca Censori a Kanye West opäť rozvírili internet. Dvojicu fotografi zachytili tento týždeň po odchode z kina v losangeleskej štvrti Westwood a všetku pozornosť na seba okamžite strhla práve Bianca. 31-ročná austrálska architektka a manželka rapera Kanyeho Westa dorazila v telovom priesvitnom body, ktoré pôsobilo, akoby na sebe nemala takmer nič. Extravagantný outfit doplnila priesvitnými pančuchami a vysokými bordovými platformovými čižmami. Vlasy mala zopnuté do jednoduchého drdolu a celý styling pôsobil minimalisticky, o to viac vynikol samotný outfit.
Kanye West bol oproti nej oblečený výrazne nenápadnejšie. Zvolil tmavé kožené nohavice, hnedú bundu a slnečné okuliare, pričom väčšinu času pôsobil vážne a držal sa v úzadí. Najväčší rozruch však vyvolali reakcie ľudí okolo nich. Na záberoch z ulice bolo vidieť prekvapených okoloidúcich, ktorí sa snažili nepozerať, no zároveň od Biancy nedokázali odtrhnúť oči.
Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre typu „To už ani nie sú šaty“ či „Ako je toto vôbec legálne?“ Niektorí fanúšikovia ju obdivujú za odvahu a označujú jej outfity za performatívne umenie, iní ju ostro kritizujú za údajné prekračovanie hraníc verejnej slušnosti. Bianca sama však už v minulosti tvrdila, že nahota je súčasťou jej umeleckého prejavu. V rozhovore pre Vanity Fair priznala: „Žijem svoje umenie.“
