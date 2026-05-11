Uplakané finále Let's Dance: Porubjaková splnila sen svojej dcérke, Matyáš sa po víťazstve zosypal

BRATISLAVA - Večer plný emócií, dojatia a veľkých prekvapení! Finále špeciálnej 11. série Let’s Dance s podtitulom „najlepší z najlepších“ prinieslo momenty, na ktoré diváci len tak nezabudnú. Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec sa stali kráľovnou a kráľom tanečného parketu, no po vyhlásení víťazov tiekli slzy prúdom!
Zuzana Porubjaková si po minuloročnom sklamaní konečne splnila svoj veľký sen. Vlani totiž skončila tesne pod vrcholom, keď ju vo finále porazil Kristián Baran s Dominikou Roškovou. Tento rok však hviezdy stáli pri nej! Herečka za sebou nechala aj favorizovaného Jána Koleníka, ktorý sa z jej triumfu úprimne tešil. Na treťom mieste skončil Kristián Baran s Eliškou Betákovou Lenčešovou.
Najväčší šok večera však prišiel po vyhlásení výsledkov. Drsňák Matyáš Adamec, ktorý počas celej šou pôsobil ako večný pohodár, zrazu nedokázal ovládnuť emócie. Keď moderátori oznámili jeho meno ako víťaza, nedokázal udržať emócie na uzde a rozplakal sa.
„Chcel by som poďakovať hlavne Zuzke. Dal som si takú úlohu, že dám zo seba všetko a neviem si predstaviť, že by to išlo s niekým iným,“ priznal so slzami v očiach. Následne dodal vetu, ktorá dostala celé publikum. „Tento vzťah si ponesiem do konca života.“
Silné chvíle prežívala aj samotná víťazka. Porubjaková totiž neskrývala, že víťazstvo venovala svojej dcérke Emmke, ktorá si veľmi želala, aby mama triumfovala. „Veľmi, veľmi ďakujem všetkým divákom za hlasy, lebo tá cena patrí vám. Ďakujem publiku, lebo ste mali neskutočnú energiu. Porota, ďakujem za krásne slová, brutálne si to vážim,“ povedala dojatá herečka.
A napokon poslala krásny odkaz aj Matyášovi. „Vďaka tebe som sa stala silnejšou,“ vyznala sa pred celým Slovenskom. Finále Let’s Dance tak nebolo len o tanci, ale aj o obrovských emóciách, priateľstve a momentoch, ktoré dojali tisíce divákov.
