Moskva priznáva obrovské odškodné: Ruská centrálna banka uspela v spore s Euroclearom o 200 miliárd eur

MOSKVA - Arbitrážny súd v Moskve v plnom rozsahu vyhovel žalobe ruskej centrálnej banky proti belgickému depozitáru Euroclear a priznal jej náhradu škody vo výške 18,17 bilióna rubľov (približne 200 miliárd eur). Pre spravodajský web RBK to podľa agentúry Reuters uviedol zástupca žalovaného Sergej Savliev.
Utajený súdny proces
Konanie pred súdom bolo v utajenom režime. „Právo na spravodlivý súdny proces bolo zjavne porušené. Vzhľadom na uzavretý charakter konania, proti ktorému sme namietali, nemôžeme zverejniť žiadne ďalšie informácie,“ objasnil Savliev. Dodal, že európsky depozitár sa plánuje proti rozhodnutiu odvolať.
Ruská centrálna banka dala žalobu na súd v decembri 2025. V jej podaní sa uvádzalo, že ide o reakciu na „nezákonné konanie“ spoločnosti Euroclear. V tomto depozitári je uložená väčšina - približne 190 miliárd eur - ruských aktív zmrazených od začiatku vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Celkovo bolo zmrazených približne 260 miliárd eur.
Zmrazenie ruských aktív v EÚ
V decembri 2025 Európska únia schválila predĺženie zmrazenia ruských aktív na neurčito až do konca vojny. Predtým sa ich blokovanie pravidelne predlžovalo. Euroclear má zároveň zisk zo zmrazených ruských aktív. Od roku 2024 sa tieto výnosy používajú na financovanie pomoci Ukrajine.