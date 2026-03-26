MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj odkrýva tlak USA na Donbas: Reaguje personálnymi zmenami v tajnej službe

KYJEV - Spojené štáty podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podmieňujú poskytnutie bezpečnostných záruk po skončení vojny na Ukrajine odovzdaním celého regiónu Donbas Rusku. Vyjadril sa tak v rozhovore pre Reuters, ktorý agentúra zverejnila v stredu. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:25 Ruské útoky pripravili o život najmenej dvoch civilistov v meste Charkov a v jeho okolí na juhovýchode Ukrajiny. Úder na dunajský prístav Izmajil v Odeskej oblasti poškodil prístavnú aj energetickú infraštruktúru, uviedli vo štvrtok tamojší predstavitelia. Informuje o tom agentúra Reuters.
6:20 Prezident Volodymyr Zelenskyj 25. marca vymenoval Serhija Hunkovského za náčelníka Oddelenia kontrarozviedky Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) a Viktora Zajeca za náčelníka Oddelenia vojenskej kontrarozviedky tejto agentúry.
Spojené štáty sa v súčasnosti sústreďujú na svoj vlastný konflikt s Iránom a prezident Donald Trump preto vyvíja tlak na Ukrajinu v snahe rýchlo ukončiť štvorročnú vojnu, ktorú vyvolala ruská invázia v roku 2022, uviedol Zelenskyj. „Blízky východ má na prezidenta Trumpa určite vplyv a myslím si, že aj na jeho ďalšie kroky. Prezident Trump podľa môjho názoru, žiaľ, stále presadzuje stratégiu, v rámci ktorej vyvíja väčší tlak na ukrajinskú stranu,“ povedal v rozhovore.
Ukrajinský líder opakovane uviedol, že na to, aby sa v prípade uzavretia mierovej dohody zabránilo opätovnému vypuknutiu bojov zo strany Ruska, sú potrebné bezpečnostné záruky od medzinárodných partnerov. „Američania sú pripravení finalizovať tieto záruky na najvyššej úrovni, akonáhle bude Ukrajina pripravená stiahnuť sa z Donbasu,“ povedal. Varoval, že takýto krok by ohrozil bezpečnosť nielen Ukrajiny, ale v širšom zmysle aj Európy, pretože by to znamenalo odovzdanie silných obranných pozícií v regióne Rusku.
Vydieranie amerických spravodajcov
Moskva podľa Zelenského počíta so scenárom, že Washington stratí záujem o sprostredkovanie mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou a odstúpi od nich. Ukrajinský prezident tiež tvrdí, že Kremeľ zdieľa spravodajské informácie o pozíciách amerických síl na Blízkom východe s Iránom a Washingtonu ponúkol, že s tým prestane, ak Ukrajinu odstrihne od amerických spravodajských informácií. Upozornil tiež, že iránske drony útočiace na americké vojenské zariadenia na Blízkom východe v sebe majú ruské súčiastky.
Ukrajina od začiatku celoplošnej ruskej invázie odoláva neustálym útokom iránskych dronov typu Šáhid. Preto po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe začala pomáhať krajinám Perzského zálivu vrátane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov v boji proti bezpilotným lietadlám tohto typu. Zelenskyj dúfa, že Ukrajina vďaka tomu uzavrie dlhodobé dohody s niektorými z týchto štátov a získa tak finančné prostriedky na výrobu ukrajinských stíhačov dronov alebo na nákup munície pre protivzdušnú obranu.