Minimalizmus končí? Ľudia si znovu zapĺňajú byty knihami, dekoráciami a útulným chaosom

BRATISLAVA - Biele steny, prázdne police a dokonale upratané interiéry pomaly miznú. Nový trend bývania ukazuje, že ľudia túžia po teple, emóciách a domove, ktorý pôsobí skutočne "živo". Ešte pred pár rokmi bol minimalizmus symbolom moderného bývania. Čisté línie, neutrálne farby a minimum dekorácií zaplavili sociálne siete aj katalógy nábytku. Zdá sa však, že tento trend začína ustupovať.

Čoraz viac ľudí sa vracia k štýlu, ktorý odborníci označujú ako "útulný chaos". Byty sa opäť zapĺňajú knihami, lampami, obrazmi, dekami či drobnými dekoráciami, ktoré vytvárajú pocit tepla a osobnosti.
Interiérové trendy sa menia najmä preto, že ľudia začínajú vnímať domov inak než kedysi. Po rokoch minimalizmu mnohí priznávajú, že dokonale čisté priestory pôsobili síce esteticky, no zároveň chladne a neosobne.

Cluttercore

Psychológovia hovoria, že prostredie, v ktorom žijeme, má obrovský vplyv na psychiku. Teplé farby, mäkké materiály či predmety spojené so spomienkami dokážu navodiť pocit bezpečia a pokoja. A práve to dnes ľudia hľadajú čoraz viac. Veľký návrat zažívajú knižnice, vintage nábytok, sviečky, keramika či staré fotografie. Interiér už nemá pôsobiť ako showroom, ale ako miesto, kde sa skutočne žije.

Obľúbené sú najmä zemité tóny, tlmené osvetlenie a kombinovanie rôznych štýlov. Moderné prvky sa miešajú so staršími kúskami a výsledkom je priestor, ktorý pôsobí prirodzenejšie a osobnejšie. Na sociálnych sieťach sa tento trend často označuje ako "cluttercore" alebo "lived-in aesthetic". Ľudia ukazujú domácnosti, ktoré nie sú dokonale upratané, no vyžarujú pohodlie a autenticitu.

Odborníci upozorňujú, že nejde o podporu neporiadku. Rozdiel medzi chaosom a útulnosťou je v tom, že predmety majú vytvárať atmosféru, nie pocit zahltenia. Ide skôr o návrat individuality do bývania.

Koronavírus nás zmenil 

Pandémia podľa psychológov výrazne zmenila aj to, ako ľudia vnímajú vlastný domov. Keď začali tráviť viac času doma, uvedomili si, že nechcú bývať v sterilnom priestore pripomínajúcom hotelovú izbu. Mnohí preto začali zariaďovať domácnosti tak, aby sa v nich cítili príjemnejšie – nielen vizuálne, ale aj emocionálne. Pribudli deky, rastliny, mäkké kreslá či osobné predmety, ktoré vytvárajú pocit domova.

Minimalizmus tak síce úplne nezmizol, no už nie je jediným ideálom moderného bývania. Zdá sa, že ľudia dnes túžia po niečom inom – po priestore, ktorý nebude dokonalý pre internet, ale príjemný pre skutočný život.

