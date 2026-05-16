ŠOKUJÚCE zistenie úradu: Veľký obchodný reťazec KLAMAL zákazníkov falošnými zľavami, umelo navýšil ceny!

CANBERRA - Austrálsky reťazec supermarketov Coles klamal spotrebiteľov falošnými zľavami. Rozhodol o tom tamojší federálny súd. O prípadnej pokute, ktorá by podľa BBC mohla byť značná, sa bude rozhodovať v neskorších pojednávaniach.
Úrad pre ochranu spotrebiteľov zažaloval Coles kvôli propagačným akciám nazvaným Down Down na stovky položiek s argumentom, že v skutočnosti nešlo o zľavy. Supermarket pred začiatkom akcie totiž dočasne zvýšil ceny.
Sudca Michael O'Bryan dal vo štvrtok (14. 5.) tomuto argumentu za pravdu, píše spravodajský server BBC a rozsudok označil za prelomový. Reťazec Coles obvinenia odmieta a uviedol, že rozsudok študuje. Tvrdí, že jeho prioritou „bolo vždy prinášať hodnotu našim zákazníkom“. Prípad podľa spoločnosti zdôraznil potrebu jasných a praktických usmernení o období stanovenia minimálnych cien, aby sa maloobchodný sektor mohol v budúcnosti vyhnúť zbytočným súdnym sporom.
Coles uviedol zákazníkov do omylu ohľadom cien 245 produktov
Austrálska komisia pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (ACCC) uviedla, že Coles uviedol zákazníkov do omylu ohľadom cien 245 produktov, od zubnej pasty až po sušienky, a to v období 15 mesiacov od februára 2022 do mája 2023. Zo 14 vzorových výrobkov a cien predložených v rámci prípadu sudca rozhodol, že 13 nepredstavuje skutočnú úsporu a uviedlo by bežného spotrebiteľa do omylu.
O'Bryan uviedol, že výrobky by sa museli predávať za zvýšenú cenu (uvedenú na plagátoch ako cena pred akciou) aspoň 12 týždňov, aby mohlo ísť o skutočnú zľavu. Avšak propagácia štrnásteho produktu, čo bolo krmivo pre psov Nature 's Gift, nebola podľa sudcu zavádzajúca. Na zľave totiž nebola uvedená cena pred akciou.
Podobný prípad v ďalšom reťazci
Spoločnosť ACCC začala podobný prípad aj voči spoločnosti Woolworths a obvinila ju z zavádzania zákazníkov ohľadom 266 produktov v období 20 mesiacov. Rozhodnutie sa očakáva koncom tohto roka.
Maloobchodné reťazce Woolworths a Coles tvoria dve tretiny austrálskeho trhu. Vlani sa dostali pod silnejúcu kontrolu kvôli podozreniu zo zvyšovania cien a porušovania protimonopolných pravidiel.