ŠOKUJÚCE Kuriér doručil balík a potom...Neuveriteľné, TOTO ukradol priamo spred dverí! Odhalila ho kamera

YORKSHIRE – Ako môže byť obyčajný kuriér obvinený z trestného činu, za ktorý mu navyše hrozí nepodmienečný trest za mrežami? Vo Veľkej Británii riešia práve takýto prípad. Zamestnanec známej spoločnosti sa dopustil niečoho ohavného. Všetko navyše zaznamenala kamera pred dverami.
V západnej časti britského grófstva Yorkshire sa odohrala situácia, ktorej sa ani nechce veriť. Keby neboli zaznamenané priame dôkazy, len málokto by bol schopný uveriť takejto krádeži. Vodič Amazonu zastal pred domom, otvoril si bráničku a pred dvere doručil balík. V tomto okamihu bolo ešte všetko v poriadku. Ale to, čo následne zachytila kamera na zvončeku, je viac ako nepochopiteľné.
Domáci miláčik sa stratil
Kuriér sa po niečo zohol a potom sa vystrel. V rukách už ale držal mačku. Následne sa otočil a odišiel k autu. Akom píše News.com.au., páchateľom bol istý rumunský občan Catalin Stancu (42). Na záberoch je jasne vidieť, ako sa snaží ukradnúť domáceho miláčika. Incident sa odohral dňa 18 januára, pričom v tom čase bol podľa rozpisu v službe v tejto oblasti práve Stancu.
Rodina spočiatku zaregistrovala, že nikde nevedeli nájsť mačku Noru. Vypytovali sa susedov aj po okolí a napokon si pozreli aj záznam z kamery na zvončeku. Ten odhalil krutú pravdu. To ale zďaleka nebolo všetko.
Zlodej sa ohlásil
Kuriér zavolal majiteľovi domu Carlovi Crowtherovi (53), že našiel jeho mačku. Očividne čakal finančnú odmenu, no namiesto toho sa dočkal spravodlivosti. Navyše to nebol jeho prvý trestný čin. Kriminálnikom sa stal už pred 13 rokmi.
Zlodej dostal trest 8 týždňov za mrežami s podmienečným odkladom na 12 mesiacov. Okrem toho musí zaplatiť odškodné vo výške 500 libier (574 eur). Bola to poľahčujúca okolnosť, keďže sa k činu priznal.
"Nora nie je len domáci miláčik, je to člen našej rodiny. Štyri dni sme nevedeli, čo si počať. Nikde jej nebolo a boli sme bezmocní. Keď sme zistili, že ju niekto ukradol, všetko sa len zhoršilo," povedala rodina vo vyhlásení.