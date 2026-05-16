Sobota16. máj 2026, meniny má Svetozár, zajtra Gizela

Reklama, o akej sa im ani nesnívalo: Pokutovaná langošovňa z Kvetoslavova musela stopnúť objednávky!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images, TASR/Ján Krošlák, TASR/Jaroslav Novák, Facebook/ Langoše Kvetoslavov)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

KVETOSLAVOV– Príbeh malej langošovne v Kvetoslavove, ktorá dostala od Finančnej správy absurdnú pokutu 1 500 eur za chýbajúcu diakritiku na bločku, naberá nečakané obrátky. Absurdný zásah štátu vyvolal takú vlnu solidarity, že prevádzka v týchto dňoch doslova kolabuje pod náporom hladných zákazníkov.

Pokuta zo strany úradníkov sa premenila na marketingový úspech, aký by si majitelia sami nikdy nedokázali zaplatiť. Prevádzka na sociálnych sieťach zverejnila oznam, v ktorom sa ospravedlňuje, no pre obrovský záujem ľudí musela dočasne stopnúť telefonické objednávky.

 
 

O obrovskom mediálnom výtlaku kauzy hovoril aj samotný šéf Finančnej správy Jozef Kiss. Ten na adresu prevádzky uviedol, že celá táto „senzácia“ bola pre nich vlastne výhodná. Naznačil, že reklama v celoštátnych médiách, ktorú zadarmo získali, vysoko prevýšila hodnotu uloženej 1 500-eurovej pokuty. Svojej inštitúcie sa zastal s tým, že kontrolóri len plnili zákon.

Jozef Kiss: Pochybenia na strane stánku s langošmi boli (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Pravdou však zostáva, že o malej dedinskej langošovni sa hovorilo všade – od sociálnych sietí až po tlačové besedy politikov.

Fico chce ospravedlnenie

Do kauzy cez týždeň nečakane vstúpil aj premiér Robert Fico. Ten sa prekvapivo nepostavil na stranu štátnych úradníkov, ale ostro skritizoval postup daniarov. Výkon kontroly označil za „nezmyselnú šikanu ľudí“ a dodal, že kompetentné orgány by sa mali majiteľom ospravedlniť.

Premiér Fico prehovoril o KAUZE langoše: Zastal sa malých podnikateľov! Nezmyselná šikana, daniari by sa mali ospravedlniť Prečítajte si tiež

Premiér Fico prehovoril o KAUZE langoše: Zastal sa malých podnikateľov! Nezmyselná šikana, daniari by sa mali ospravedlniť

Finančná správa sa síce neskôr snažila situáciu zachrániť tvrdením, že v prevádzke našli aj závažnejšie porušenia zákona o DPH, no obhajkyňa langošovne ich slová okamžite zmietla zo stola. Zverejnila oficiálny úradný dokument z kontroly, kde čierny na bielom stojí, že pokuta bola udelená výhradne za chýbajúcu diakritiku.

Aby bola absurdita dokonalá, štátni kontrolóri v oficiálnom rozhodnutí napísali, že bloček neobsahuje „interpunkčné znamienka“ (čiarky, bodky, otázniky), pričom mali na mysli diakritické znamienka – teda mäkčene a dĺžne.

Viac o téme: PokutaLangošeFinančná správaKvetoslavov
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Premiér Fico prehovoril o
Premiér Fico prehovoril o KAUZE langoše: Zastal sa malých podnikateľov! Nezmyselná šikana, daniari by sa mali ospravedlniť
Domáce
FOTO Jozef Kiss vysvetľuje kroky
Kauza langoše spustila lavínu! Finančná správa chce PREPISOVAŤ zákon! Kontrola u predajcu pokračuje, tvrdí Kiss
Domáce
Kauza langoše graduje: Finančná
Kauza langoše graduje: Finančná správa hovorí o útokoch a vyhrážkach voči svojim zamestnancom
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Daniel Hůlka: Svadba v Las Vegas ako v jednotke rýchleho občerstvenia
Daniel Hůlka: Svadba v Las Vegas ako v jednotke rýchleho občerstvenia
Prominenti
Topmodelka Saša Gachulincová o tom, čo dnes rozhoduje o úspechu v modelingu
Topmodelka Saša Gachulincová o tom, čo dnes rozhoduje o úspechu v modelingu
Feminity TV
Pre Daniela Hůlku bol režisér Bednárik veľký vzor, ale... Hrozné, čo si ako herec musel vypočuť!
Pre Daniela Hůlku bol režisér Bednárik veľký vzor, ale... Hrozné, čo si ako herec musel vypočuť!
Prominenti

Domáce správy

Reklama, o akej sa
Reklama, o akej sa im ani nesnívalo: Pokutovaná langošovňa z Kvetoslavova musela stopnúť objednávky!
Domáce
Nové eurofondy budú môcť
Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať, ak pripravíme reformy, uviedol Kaliňák
Domáce
Mzdové príplatky v roku
Mzdové príplatky v roku 2026: Veľký PREHĽAD súm, ktoré vám nesmú chýbať na výplate
Domáce
Veľká zmena pre mestá a obce: Nové eurofondy len po schválení kľúčových reforiem, odhaľuje Kaliňák
Veľká zmena pre mestá a obce: Nové eurofondy len po schválení kľúčových reforiem, odhaľuje Kaliňák
Regióny

Zahraničné

Prezident USA Donald Trump.
Spoločná operácia USA a Nigérie: Zabili popredného predstaviteľa Islamského štátu
Zahraničné
Ilustračné foto
Dramatický stret so žralokom: Muž je po napadnutí v kritickom stave
Zahraničné
Ilustračné foto
Nigéria v šoku: Ozbrojenci opäť zaútočili na školy, uniesli desiatky školákov
Zahraničné
Ilustračné foto
Najvyšší súd USA zastavil pokus o zmenu volebných obvodov vo Virgínii
Zahraničné

Prominenti

Slovenskí hokejisti s trofejou
MS v hokeji odštartovalo: Pamätáte si naše legendárne víťazstvo v roku 2002? Tento kvíz vás preverí!
Domáci prominenti
Nepoučiteľný búrlivák nášho šoubiznisu:
Nepoučiteľný búrlivák nášho šoubiznisu: Bol ako bomba, museli zrušiť predstavenie... A keby len to!
Domáci prominenti
Modelka Daniela Peštová
Topmodelka Daniela Peštová ukázala mamu: FOTO Už je jasné, po kom zdedila krásu!
Domáci prominenti
Kráľovná Margaréta II.
Náhla hospitalizácia kráľovnej: Musela podstúpiť zákrok!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kuriér Amazonu vo Veľkej
ŠOKUJÚCE Kuriér doručil balík a potom...Neuveriteľné, TOTO ukradol priamo spred dverí! Odhalila ho kamera
Zaujímavosti
Minimalizmus končí? Ľudia si
Minimalizmus končí? Ľudia si znovu zapĺňajú byty knihami, dekoráciami a útulným chaosom
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Tento jednoduchý POHYB je mimoriadne prospešný: Pomáha viac, ako si myslíte!
Zaujímavosti
Mužská menopauza: Príznaky, ktoré
Mužská menopauza: Príznaky, ktoré muži často prehliadajú
vysetrenie.sk

Dobré správy

MS v hokeji 2026
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk

Ekonomika

Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Okamžité platby nebudú fungovať: Až tri banky upozorňujú na výpadok služieb!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!

Šport

Postup do finále oslávili škandálom: Vegas a Tortorella dostali od NHL tvrdú ranu
Postup do finále oslávili škandálom: Vegas a Tortorella dostali od NHL tvrdú ranu
NHL
MS v hokeji 2026 Švajčiari rozburácali domáci dav: V repríze finále zdolali šampióna z USA
MS v hokeji 2026 Švajčiari rozburácali domáci dav: V repríze finále zdolali šampióna z USA
MS v hokeji
MS v hokeji 2026 Česi si postrážili víťazstvo nad súperom Slovenska, nestarnúci Červenka kraľoval
MS v hokeji 2026 Česi si postrážili víťazstvo nad súperom Slovenska, nestarnúci Červenka kraľoval
MS v hokeji
Slovan je už teraz favorit na titul: Slovenský reprezentant mieri do Bratislavy
Slovan je už teraz favorit na titul: Slovenský reprezentant mieri do Bratislavy
Tipsport liga

Auto-moto

Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Ekonomika
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky

Kariéra a motivácia

Sociálna poisťovňa začína rozposielať dôchodkové prognózy miliónom Slovákov
Sociálna poisťovňa začína rozposielať dôchodkové prognózy miliónom Slovákov
Domáce
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Zaujímavé pracovné ponuky
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Nuda v kancelárii zabíja motiváciu: Ste obeťou bore-outu aj vy?
Motivácia a produktivita
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Logistika počas letných prázdnin: Tipy, ktoré vám zachránia leto
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Rady a tipy
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Nealkoholické koktejly

Technológie

Aktualizácia Windowsu ti už nemusí rozbiť počítač na celé dni. Microsoft chystá automatickú záchranu chybných ovládačov
Aktualizácia Windowsu ti už nemusí rozbiť počítač na celé dni. Microsoft chystá automatickú záchranu chybných ovládačov
Windows
Incident nad strategickou základňou na území USA odhalil viac než len trápnu epizódu. Americké letectvo nedokáže zastaviť drony ani nad jadrovými bombardérmi
Incident nad strategickou základňou na území USA odhalil viac než len trápnu epizódu. Americké letectvo nedokáže zastaviť drony ani nad jadrovými bombardérmi
Moderná vojna a konflikty
Americká armáda spojila raketomety, vrtuľníky aj veliteľstvá do jednej siete. Takto chce útočiť rýchlejšie než protivník zareaguje
Americká armáda spojila raketomety, vrtuľníky aj veliteľstvá do jednej siete. Takto chce útočiť rýchlejšie než protivník zareaguje
Armádne technológie
Máš Samsung Galaxy? Tento tajný kód ti otvorí skryté servisné menu, ktoré odhalí problém s displejom, zvukom, senzormi aj ďalšími časťami telefónu
Máš Samsung Galaxy? Tento tajný kód ti otvorí skryté servisné menu, ktoré odhalí problém s displejom, zvukom, senzormi aj ďalšími časťami telefónu
Návody

Bývanie

Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax

Pre kutilov

Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Jedna z najúspešnejších modeliek Saša Gachulincová: Mladé talenty musia vedieť zaujať viac než len vzhľadom
Feminity TV
VIDEO: Jedna z najúspešnejších modeliek Saša Gachulincová: Mladé talenty musia vedieť zaujať viac než len vzhľadom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Reklama, o akej sa
Domáce
Reklama, o akej sa im ani nesnívalo: Pokutovaná langošovňa z Kvetoslavova musela stopnúť objednávky!
Vladimir Putin
Zahraničné
Hrozba z Ruska sa stupňuje: Putin môže zaútočiť na ďalšie krajiny! Umožňuje mu to nový zákon
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Dron zasiahol obytný dom v Rusku: Medzi ranenými je aj malé dieťa
Mzdové príplatky v roku
Domáce
Mzdové príplatky v roku 2026: Veľký PREHĽAD súm, ktoré vám nesmú chýbať na výplate

Ďalšie zo Zoznamu