Reklama, o akej sa im ani nesnívalo: Pokutovaná langošovňa z Kvetoslavova musela stopnúť objednávky!

KVETOSLAVOV– Príbeh malej langošovne v Kvetoslavove, ktorá dostala od Finančnej správy absurdnú pokutu 1 500 eur za chýbajúcu diakritiku na bločku, naberá nečakané obrátky. Absurdný zásah štátu vyvolal takú vlnu solidarity, že prevádzka v týchto dňoch doslova kolabuje pod náporom hladných zákazníkov.
Pokuta zo strany úradníkov sa premenila na marketingový úspech, aký by si majitelia sami nikdy nedokázali zaplatiť. Prevádzka na sociálnych sieťach zverejnila oznam, v ktorom sa ospravedlňuje, no pre obrovský záujem ľudí musela dočasne stopnúť telefonické objednávky.
O obrovskom mediálnom výtlaku kauzy hovoril aj samotný šéf Finančnej správy Jozef Kiss. Ten na adresu prevádzky uviedol, že celá táto „senzácia“ bola pre nich vlastne výhodná. Naznačil, že reklama v celoštátnych médiách, ktorú zadarmo získali, vysoko prevýšila hodnotu uloženej 1 500-eurovej pokuty. Svojej inštitúcie sa zastal s tým, že kontrolóri len plnili zákon.
Pravdou však zostáva, že o malej dedinskej langošovni sa hovorilo všade – od sociálnych sietí až po tlačové besedy politikov.
Fico chce ospravedlnenie
Do kauzy cez týždeň nečakane vstúpil aj premiér Robert Fico. Ten sa prekvapivo nepostavil na stranu štátnych úradníkov, ale ostro skritizoval postup daniarov. Výkon kontroly označil za „nezmyselnú šikanu ľudí“ a dodal, že kompetentné orgány by sa mali majiteľom ospravedlniť.
Finančná správa sa síce neskôr snažila situáciu zachrániť tvrdením, že v prevádzke našli aj závažnejšie porušenia zákona o DPH, no obhajkyňa langošovne ich slová okamžite zmietla zo stola. Zverejnila oficiálny úradný dokument z kontroly, kde čierny na bielom stojí, že pokuta bola udelená výhradne za chýbajúcu diakritiku.
Aby bola absurdita dokonalá, štátni kontrolóri v oficiálnom rozhodnutí napísali, že bloček neobsahuje „interpunkčné znamienka“ (čiarky, bodky, otázniky), pričom mali na mysli diakritické znamienka – teda mäkčene a dĺžne.