Tragédia v Indii! Došlo k výbuchu v nelegálnej uhoľnej bani, počet obetí vzrástol

NAÍ DILLÍ - Na najmenej 23 stúpol v piatok počet obetí výbuchu v nelegálnej bani v severovýchodnom indickom štáte Meghálaj, oznámili miestne úrady. Píše správa agentúry AFP.
„Dnes sme našli ďalšie štyri telá. Zajtra budeme pokračovať v záchranných prácach,“ uviedol pre agentúru AFP vysoký predstaviteľ okresu. Jeden zo zranených mužov v piatok podľahol zraneniam v nemocnici, čím počet obetí vzrástol na 23. Výbuch otriasol baňou vo štvrtok v okrese East Jaintia Hills. Šéf tamojšej polície po výbuchu informoval, že bol pravdepodobne spôsobený dynamitom.
Nelegálne bane tohto typu sú hlboké vertikálne šachty
Nelegálne bane tohto typu sú hlboké vertikálne šachty vykopané väčšinou do svahov, ktoré sa ďalej rozvetvujú do úzkych tunelov, ktoré vedú k uhliu a iným nerastom. Indický environmentálny súd v roku 2014 zakázal ťažbu v nelegálnych baniach v spomínanom indickom štáte po tom, ako sa miestne komunity sťažovali, že ťažba v takýchto šachtách znečisťuje vodné zdroje a ohrozuje životy ľudí. Táto prax však naďalej pretrváva v celom štáte, najmä v spomínanom okrese.