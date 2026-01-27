AKTUÁLNE Poľadovica ochromila dopravu, MNOŽSTVO nehôd: VIDEO Hrozivé zábery! Čisté sklo, hlásia vodiči

BRATISLAVA - Vodiči by mali v utorok ráno počítať s hmlou i poľadovicou, ktoré sa tvoria na viacerých miestach Slovenska. Slovenská správa ciest (SSC) varuje, že znížená dohľadnosť od 100 do 200 metrov sa lokálne vyskytuje na celom území SR. Cestári na to upozornili na webe zjazdnost.sk.
Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov je v lokalitách Bratislava, Nitra, Šahy, Beladice, Bánovce nad Bebravou, Tesárske Mlyňany, Kechnec, Želiezovce, Turňa nad Bodvou a Triblavina. Vodiči hlásili viaceré nehody, taktiež hromadnú zrážku medzi Kozárovcami a Olichovom, cesta bola z tohto dôvodu dlho neprejazdná. "Čisté sklo na ceste," píšu vodiči.
Ďalšia nehoda sa stala o niekoľko kilometrov ďalej v Tlmačoch. Na križovatke sa zrazili dve autá.
Nehodu hlásia vodiči aj za Trenčianskymi Teplicami smerom do Bánoviec nad Bebravou. "Auto skončilo mimo cesty, v úseku upozorňujete aj na poľadovicu, dávajte si pozor," upozorňuje Zelená vlna STVR. Poľadocu hlásia aj v okolí Hlohovca, aj medzi Bojničkami a Hlohovcom. "Jedna havária je pod Podkovou. Nechajte si odstup od áut desiatky metrov, lebo sa to nedá dolu kopcom ubrzdiť," upozorňuje jeden z vodičov.
Na ceste I/16 v okrese Lučenec došlo v utorok ráno k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazil kamión s osobným autom. K dopravnej nehode došlo za obcou Pinciná v smere na Rimavskú Sobotu. Zverejnené policajné zábery z miesta činu ukazujú zdemolované auto a kamión prevrátený na ceste. „Zvýšte v úseku opatrnosť. Bližšie informácie k nehode prinesieme neskôr,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Poľadovica sa tvorí na celom území Trnavského kraja a na úsekoch ciest II/526 Stará Huta - Podkriváň, II/591 Vígľaš - Červeňany, II/531 Tisovec - hranica okresov Rimavská Sobota a Revúca, III/2530 Hodruša-Hámre - Žarnovica a na cestách III. tried v obvodoch Žiar nad Hronom, Kremnica a Nová Baňa. Hlásená je aj na horskom priechode Biela Hora, Vrchslatina, Cukmantel a Zbojská. „Pozor na mrznúce mrholenie v lokalite Dunajská Streda,“ dodali cestári.
Na horskom priechode Dobšiná sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh. Na cestách vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek ojedinele pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu. "Medzi Popradom a Svitom je poľadovica," hlásia vodiči. Miestami zľadovatený sneh je na cestách v obvode Levoča.
Platia výstrahy pred hmlou, poľadovicou a ľadovou povodňou
Na celom území Slovenska platí výstraha prvého stupňa pred hmlou. Počítať s ňou treba v utorok doobeda i večer. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe. Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže od rána tvoriť vo všetkých krajoch SR. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ. Výstraha je v tejto súvislosti vydaná do 12.00 h. Rovnako potom od 17.00 h.
Vo väčšine okresov je tiež do 12.00 h vydaná výstraha prvého stupňa pred poľadovicou. Výstraha platí v celom Bratislavskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Tiež vo väčšine Prešovského kraja a v okresoch Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.
Miestami platia aj hydrologické výstrahy pred ľadovou povodňou. Hydrologická výstraha druhého stupňa pred ľadovou povodňou je vydaná v okrese Zvolen. Prvostupňová výstraha platí v okresoch Levice, Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Tiež v okresoch Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Rovnako v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina a Humenné.
„Vodné toky (resp. merané vodné stavy) sú ovplyvnené na viacerých miestach pretrvávajúcimi ľadovými úkazmi (ľad pri brehu, zámrz toku, chod ľadu a voda tečie po ľade), tak je predpoklad ojedinelého výskytu ľadových povodní. Pre uvoľňujúce sa ľady (chod ľadu, voda tečie po ľade) môžu vzniknúť ľadové bariéry s následným vzdutím vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov,“ vysvetlil SHMÚ.