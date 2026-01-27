Utorok27. január 2026, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

AKTUÁLNE Poľadovica ochromila dopravu, MNOŽSTVO nehôd: VIDEO Hrozivé zábery! Čisté sklo, hlásia vodiči

Ilustračné foto Zobraziť galériu (6)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Repro foto Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kra)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA - Vodiči by mali v utorok ráno počítať s hmlou i poľadovicou, ktoré sa tvoria na viacerých miestach Slovenska. Slovenská správa ciest (SSC) varuje, že znížená dohľadnosť od 100 do 200 metrov sa lokálne vyskytuje na celom území SR. Cestári na to upozornili na webe zjazdnost.sk.

Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov je v lokalitách Bratislava, Nitra, Šahy, Beladice, Bánovce nad Bebravou, Tesárske Mlyňany, Kechnec, Želiezovce, Turňa nad Bodvou a Triblavina. Vodiči hlásili viaceré nehody, taktiež hromadnú zrážku medzi Kozárovcami a Olichovom, cesta bola z tohto dôvodu dlho neprejazdná. "Čisté sklo na ceste," píšu vodiči.

AKTUÁLNE Poľadovica ochromila dopravu,
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Kozárovce a Kozárovčania/Andrea B.)

Ďalšia nehoda sa stala o niekoľko kilometrov ďalej v Tlmačoch. Na križovatke sa zrazili dve autá.

AKTUÁLNE Poľadovica ochromila dopravu,
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Facebook/Dopravný servis- Zlaté Moravce a okolie/Igor F.)

Nehodu hlásia vodiči aj za Trenčianskymi Teplicami smerom do Bánoviec nad Bebravou. "Auto skončilo mimo cesty, v úseku upozorňujete aj na poľadovicu, dávajte si pozor," upozorňuje Zelená vlna STVR. Poľadocu hlásia aj v okolí Hlohovca, aj medzi Bojničkami a Hlohovcom. "Jedna havária je pod Podkovou. Nechajte si odstup od áut desiatky metrov, lebo sa to nedá dolu kopcom ubrzdiť," upozorňuje jeden z vodičov.

Na ceste I/16 v okrese Lučenec došlo v utorok ráno k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazil kamión s osobným autom. K dopravnej nehode došlo za obcou Pinciná v smere na Rimavskú Sobotu. Zverejnené policajné zábery z miesta činu ukazujú zdemolované auto a kamión prevrátený na ceste. „Zvýšte v úseku opatrnosť. Bližšie informácie k nehode prinesieme neskôr,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Vážna nehoda osobného auta s kamiónom v lučeneckom okrese (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Poľadovica sa tvorí na celom území Trnavského kraja a na úsekoch ciest II/526 Stará Huta - Podkriváň, II/591 Vígľaš - Červeňany, II/531 Tisovec - hranica okresov Rimavská Sobota a Revúca, III/2530 Hodruša-Hámre - Žarnovica a na cestách III. tried v obvodoch Žiar nad Hronom, Kremnica a Nová Baňa. Hlásená je aj na horskom priechode Biela Hora, Vrchslatina, Cukmantel a Zbojská. „Pozor na mrznúce mrholenie v lokalite Dunajská Streda,“ dodali cestári.

Na horskom priechode Dobšiná sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh. Na cestách vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek ojedinele pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu. "Medzi Popradom a Svitom je poľadovica," hlásia vodiči. Miestami zľadovatený sneh je na cestách v obvode Levoča.

Platia výstrahy pred hmlou, poľadovicou a ľadovou povodňou

Na celom území Slovenska platí výstraha prvého stupňa pred hmlou. Počítať s ňou treba v utorok doobeda i večer. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe. Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže od rána tvoriť vo všetkých krajoch SR. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ. Výstraha je v tejto súvislosti vydaná do 12.00 h. Rovnako potom od 17.00 h.

AKTUÁLNE Poľadovica ochromila dopravu,
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: SHMÚ)

Vo väčšine okresov je tiež do 12.00 h vydaná výstraha prvého stupňa pred poľadovicou. Výstraha platí v celom Bratislavskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Tiež vo väčšine Prešovského kraja a v okresoch Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.

AKTUÁLNE Poľadovica ochromila dopravu,
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: SHMÚ)

Miestami platia aj hydrologické výstrahy pred ľadovou povodňou. Hydrologická výstraha druhého stupňa pred ľadovou povodňou je vydaná v okrese Zvolen. Prvostupňová výstraha platí v okresoch Levice, Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Tiež v okresoch Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Rovnako v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina a Humenné.

„Vodné toky (resp. merané vodné stavy) sú ovplyvnené na viacerých miestach pretrvávajúcimi ľadovými úkazmi (ľad pri brehu, zámrz toku, chod ľadu a voda tečie po ľade), tak je predpoklad ojedinelého výskytu ľadových povodní. Pre uvoľňujúce sa ľady (chod ľadu, voda tečie po ľade) môžu vzniknúť ľadové bariéry s následným vzdutím vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov,“ vysvetlil SHMÚ.

Viac o téme: PoľadovicaHmlaVodičiSlovenská správa ciest
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Aktualizované Totálny chaos na R1
Totálny chaos na R1 zachytili kamery: Polícia zverejnila autentické VIDEO rútiaceho sa kamióna! Centimetre od tragédie
Domáce
Talibanskí policajti zabezpečujú oblasť
Afganská tragédia: Sneh a dážď za tri dni zabili 61 ľudí, doprava a elektrina sú prerušené
Zahraničné
Obmedzená doprava na Rustaveliho
Polícia varuje vodičov: V Rači je cesta neprejazdná pre uviaznutý nákladiak
Domáce
Spozornite: Na D4 a
Spozornite: Na D4 a R7 vymieňajú protihlukové steny, začali hrdzavieť
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vážna nehoda osobného auta s kamiónom v lučeneckom okrese
Vážna nehoda osobného auta s kamiónom v lučeneckom okrese
Správy
Senát pripustí komunikáciu z aplikácie Threema ako dôkaz v kauze Kuciak
Senát pripustí komunikáciu z aplikácie Threema ako dôkaz v kauze Kuciak
Správy
Medený poklad z vraku lode potopenej v Severnom mori sa vrátil domov
Medený poklad z vraku lode potopenej v Severnom mori sa vrátil domov
Správy

Domáce správy

Vo Švédsku sa začali
Vo Švédsku sa začali testy bojových vozidiel pechoty pre Ozbrojené sily Slovenska
Domáce
Nový PRIESKUM ukazuje jasný
Nový PRIESKUM ukazuje jasný trend: Súboj Smeru a PS sa vyostruje, aj tu už však pribudol ďalší hráč!
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Poľadovica ochromila dopravu,
AKTUÁLNE Poľadovica ochromila dopravu, MNOŽSTVO nehôd: VIDEO Hrozivé zábery! Čisté sklo, hlásia vodiči
Domáce
AKTUÁLNE ŤAŽKÁ ZRÁŽKA s kamiónom: Auto je úplne zdemolované. VIDEO z miesta nešťastia
AKTUÁLNE ŤAŽKÁ ZRÁŽKA s kamiónom: Auto je úplne zdemolované. VIDEO z miesta nešťastia
Banská Bystrica

Zahraničné

Irán má záujem o
Irán má záujem o diplomatické vyriešenie napätia s USA, uviedol Trump
Zahraničné
undefined
Spojené štáty oficiálne odstúpili od Parížskej dohody: Spravili tak už druhýkrát
Zahraničné
Austrálska vláda zrušila víza
Austrálska vláda zrušila víza pre izraelského influencera! Ide o nenávistné prejavy
Zahraničné
Je to oficiálne! India
Je to oficiálne! India a EÚ dokončili dlho očakávanú najväčšiu obchodnú dohodu
Zahraničné

Prominenti

Kanye West, Bianca Censori
To je šialené! Slávna sexica tenká ako prútik... Manžel jej naordinoval diétu a meria jej pás!
Zahraniční prominenti
FOTO Viktor Horján premenil svoje
Slovenský herec sa zmenil na nepoznanie: Z TINTÍTKA je dnes hora SVALOV! Wow, pozrite ten biceps
Domáci prominenti
Nové správy od POLÍCIE
Nové správy od POLÍCIE v prípade SMRTI Moniky Jákliovej (†31) a... Už je známy aj dátum POHREBU!
Domáci prominenti
Marta Sládečková
Marta Sládečková je vo vzťahu vyše 30 rokov, no niečo robila inak! Ako im to môže TAKTO fungovať?
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO V Indonézii objavili najstaršie
Nepatria človeku? Vedci špekulujú, kto zanechal záhadné odtlačky v jaskyni: Mrazivý pozdrav z praveku!
Zaujímavosti
Legendárna lekárka vyzýva seniorov:
Legendárna lekárka vyzýva seniorov: Intimita nie je len pre mladých! Ako si udržať iskru aj po sedemdesiatke?
Zaujímavosti
Bolestivé vyrážky na jazyku:
Bolestivé vyrážky na jazyku: Prečo vznikajú a ako sa ich zbaviť?
vysetrenie.sk
Honnold zdolal Tchaj-pej 101
Stačila jedna chyba a bolo by po všetkom: VIDEO Horolezec zdolal mrakodrap bez istenia! TO, čo nasledovalo, vyráža dych
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Pošlete peniaze rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá! (kalkulačka)
Pošlete peniaze rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá! (kalkulačka)
Slovenský paradox: Cez pandémiu mnohí poriadne zbohatli, v peňaženke to však nevidia!
Slovenský paradox: Cez pandémiu mnohí poriadne zbohatli, v peňaženke to však nevidia!
Štát odpúšťa dlžníkom: Takto jednoducho sa môžu zbaviť pokút a úrokov! (príklady)
Štát odpúšťa dlžníkom: Takto jednoducho sa môžu zbaviť pokút a úrokov! (príklady)
Historický zlom na trhoch: Zlato prelomilo doteraz nepredstaviteľnú hranicu, bude ešte rásť?
Historický zlom na trhoch: Zlato prelomilo doteraz nepredstaviteľnú hranicu, bude ešte rásť?

Šport

Brala medaily, jej život zatienila tragédia: Československá legenda si zaslúži mohutný potlesk
Brala medaily, jej život zatienila tragédia: Československá legenda si zaslúži mohutný potlesk
Zimné športy
Obrovská novinka o zdravotnom stave: Michael Schumacher vraj spravil zásadný pokrok
Obrovská novinka o zdravotnom stave: Michael Schumacher vraj spravil zásadný pokrok
Formula 1
Olympiáda sa ešte ani nezačala a Česko už pokorilo jeden rekord: Mladá lyžiarka má druhé Vianoce
Olympiáda sa ešte ani nezačala a Česko už pokorilo jeden rekord: Mladá lyžiarka má druhé Vianoce
ZOH 2026 Miláno Cortina
Smutná správa: Vo veku 52 rokov zomrel bývalý brankár slovenskej reprezentácie a majster sveta
Smutná správa: Vo veku 52 rokov zomrel bývalý brankár slovenskej reprezentácie a majster sveta
Hokejbal

Auto-moto

Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Správy
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ktoré zamestnanecké benefity považujú Slováci za dôležité a ktoré nie? Výsledky vás prekvapia!
Ktoré zamestnanecké benefity považujú Slováci za dôležité a ktoré nie? Výsledky vás prekvapia!
Pracovné prostredie
Rekreačný príspevok v roku 2026: Aké podmienky musíte splniť a kto má nárok?
Rekreačný príspevok v roku 2026: Aké podmienky musíte splniť a kto má nárok?
Poradňa
Toto sú rady milionárov, ktoré Vám môžu zachrániť výplatu. Na hlúposti nemíňajú ani euro
Toto sú rady milionárov, ktoré Vám môžu zachrániť výplatu. Na hlúposti nemíňajú ani euro
Rady, tipy a triky
Chyba, ktorú robí 80 % ľudí v práci. Zistite, ako si udržať efektivitu počas celého roka a nevyhorieť
Chyba, ktorú robí 80 % ľudí v práci. Zistite, ako si udržať efektivitu počas celého roka a nevyhorieť
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Broskyňové rezy
Broskyňové rezy
Ovocné dezerty
Domáca tatarská omáčka
Domáca tatarská omáčka
Prívarky, omáčky a prílohy

Technológie

Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
Vesmír má „jazvy“ z prvých sekúnd existencie. Podľa fyzikov by mohli otvárať cestu k cestovaniu v čase
Veda a výskum
Rusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodný
Rusko odhalilo, čo bolo cieľom útoku raketou Orešnik. Zásah blízko hraníc NATO nebol náhodný
Armádne technológie
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
Veda a výskum
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
Armádne technológie

Bývanie

6 vecí, ktoré vám zničia drevenú kuchynskú linku, niektoré aj ihneď. Týmto sa pri čistení radšej vyhýbajte
6 vecí, ktoré vám zničia drevenú kuchynskú linku, niektoré aj ihneď. Týmto sa pri čistení radšej vyhýbajte
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta

Pre kutilov

Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rúž na perách rozjasní tvár lepšie než korektor pod očami: S týmito odtieňmi dokážete doslova čarovať so vzhľadom
Krása
Rúž na perách rozjasní tvár lepšie než korektor pod očami: S týmito odtieňmi dokážete doslova čarovať so vzhľadom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nový PRIESKUM ukazuje jasný
Domáce
Nový PRIESKUM ukazuje jasný trend: Súboj Smeru a PS sa vyostruje, aj tu už však pribudol ďalší hráč!
AKTUÁLNE Poľadovica ochromila dopravu,
Domáce
AKTUÁLNE Poľadovica ochromila dopravu, MNOŽSTVO nehôd: VIDEO Hrozivé zábery! Čisté sklo, hlásia vodiči
Tisíce Slovákov môžu získať
Ekonomika
Tisíce Slovákov môžu získať STOVKY eur: Mnohí o tom netušia! Dôležité je splniť tieto PODMIENKY
MIMORIADNY ONLINE Ruský útok
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruský útok zasiahol škôlku aj obytné budovy! Hlásia zranených

Ďalšie zo Zoznamu