Chcel byť lekárom za každú cenu: TENTO študent sa sám zmrzačil, aby oklamal systém! Teraz mu hrozí väzenie

INDIA - Mladík z Indie sa rozhodol pre neobvyklý krok, aby zvýšil svoje šance dostať sa na lekársku fakultu. To, čo urobil so svojou nohou, však šokovalo aj miestnu políciu a vyvolalo otázky o hraniciach zúfalstva.
Suradž Bháskar, 24-ročný mladík zo severoindického mesta Džaunpur v štáte Uttarpradéš, sa po dvoch neúspešných pokusoch dostať na lekársku fakultu rozhodol pre radikálny krok. Chcel využiť kvótu pre študentov so zdravotným postihnutím a tak si nechal amputovať časť nohy.
Jeho plán spočíval v tom, že skutočnosť zakryje fingovaným napadnutím. Podľa polície mal jeho starší brat Ákáš nahlásiť, že Suradža v noci prepadli neznámi útočníci, ktorí ho po útoku opustili a zmizli aj s amputovanou časťou nohy. Polícia preto začala vyšetrovanie.
Postupne sa však začali objavovať nezrovnalosti v Suradžových výpovediach, informuje web The Hindu. Pri výsluchu jeho priateľky a analýze telefónu vyšetrovatelia zistili, že mladík mal v denníku poznámku o tom, že sa v roku 2026 stane študentom medicíny. Tiež vyšlo najavo, že sa už dvakrát pokúsil prihlásiť na štátnu lekársku fakultu, ale ani raz nebol prijatý.
Zúfalstvo ho dohnalo až k hroznému činu
Jeho priateľka polícii povedala, že Suradž bol z dvojitého neúspechu veľmi zúfalý a snažil sa získať potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení, no neúspešne. Ako informuje The Times of India, ďalším dôkazom proti fingovanému napadnutiu boli nálezy na mieste činu – injekčné striekačky, ktorými si mladík s najväčšou pravdepodobnosťou aplikoval anestetikum pred amputáciou, a elektronické záznamy, ktoré nepotvrdili prítomnosť útočníkov.
Po odhalení podvodu čelila polícia dileme, ako prípad právne kvalifikovať. Okrem marenia vyšetrovacieho procesu skúmajú indickí právnici aj možné iné oblasti tamojšieho trestného práva, ktoré by mohli byť pri takomto extrémnom čine relevantné.