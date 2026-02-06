Našli ste si špinavé auto a okná? Na Slovensko opäť zavialo SAHARSKÝ PRACH!

BRATISLAVA - Nad Slovensko sa opäť prehnala dávka saharského prachu, ktorá na mnohých miesta zanechala autá aj parapety "špinavé". Saharský prach nad našim územím potvrdili aj radary SHMÚ.
Bolo vaše auto podivne zaprášené? Všimli ste si slabšie vrstvy na okenných parapetoch alebo skle? Odpoveďou je práve saharský prach, ktorý prechádzal aj nad našim územím. Oblačnosť, z ktorej pršalo a snežilo už v stredu (4. 2.), už obsahovala saharský prach. Práve pri zrážkach zanecháva typické stopy na autách či oknách.
Na radaroch SHMÚ ho bolo vidieť aj vo štvrtok a v piatok v skorých ranných hodinách.
Saharský prach tvorí drobný piesok a minerálny prach, ktorý sa nad púšťou vznáša vďaka stúpavým prúdom a následne sa atmosférickou cirkuláciou dostáva až na sever. Možno ho vidieť aj na oblohe, ktorá má belšiu farbu ako bežne a viac svieti. Prachové častice môžu ovplyvniť tvorbu oblačnosti a tlmiť slnečný svit, čo niekedy vedie k mierne nižším teplotám, než predpokladali pôvodné modely. Saharský prach sa na Slovensko dostáva opakovane.
Saharský prach viditeľne pocítili v susednom Česku. "Auto bolo po dopoludňajšom daždi také, ako keby som prešiel lomom," zveril sa jeden z Čechov. "Ja som mala neskutočne špinavé auto," zareagovala ďalšia. Iní si zase utierali špinavé zábradlia a okná.