Modelka prehovorila o mužoch v spálni: Starší sú vášnivejší, no v TOMTO robia všetci ROVNAKÚ chybu!

USA - Otvorená úprimnosť, sebavedomie a ochota hovoriť o tom, čo funguje – aj čo nie. Mladá modelka tvrdí, že práve tieto veci dokážu zmeniť intímny život viac než vek, skúsenosti či zaužívané mýty. A svoje presvedčenie opiera o vlastnú prax.
Arabella Miaová má len 27 rokov, no o intímnych témach hovorí bez zbytočných obchádzok. Modelka z platformy OnlyFans je presvedčená, že otvorená komunikácia v spálni je pre spokojnosť zásadná – a podľa nej by sa ženy nemali báť jasne pomenovať, čo im vyhovuje a čo nie.
„V posteli som priama. Nemám problém ukázať mužovi, čo sa mi páči,“ povedala v rozhovore pre denník New York Post. Tvrdí, že práve mlčanie a predstieranie spokojnosti sú častým dôvodom, prečo mnohé ženy zo sexu odchádzajú sklamané. „Veľa žien mužom nepovie, čo chcú, a potom len hrajú divadlo. To však nikomu nepomáha,“ dodáva.
Muži podceňujú predohru
Miaová má skúsenosti s partnermi rôzneho veku – od veľmi mladých až po mužov v dôchodkovom veku. Podľa nej však vek automaticky nezaručuje kvalitu. Spopularizovaný názor, že starší muži sú lepší milenci, označuje za prehnaný. Pripúšťa však, že muži po štyridsiatke bývajú uvoľnenejší a vášnivejší, zatiaľ čo mladší sa často viac snažia a sú zameraní na výkon. Za jeden z najčastejších problémov považuje podceňovanie predohry. „Mnohí muži vnímajú sex veľmi technicky. Sú zameraní najmä na seba a zabúdajú, že partnerku treba najskôr naladiť,“ vysvetľuje. Práve v tomto podľa nej robia rozdiel muži, ktorí už majú viac skúseností a dokážu spomaliť.
Modelka sa netají tým, že partnerov počas intimity usmerňuje – jemne, prirodzene a bez rozpakov. Rovnaký prístup odporúča aj ostatným ženám. Jej skúsenosť je, že muži spätnú väzbu vítajú. „Neberú to ako kritiku. Naopak, chcú vedieť, ako byť lepší,“ hovorí. Na záver s úsmevom dodáva, že otvorenosť sa podľa nej vypláca všetkým stranám. „Ak sa ženy prestanú hanbiť a muži prestanú hádať, kto vie – možno sa kvalita vzťahov aj spální výrazne zlepší.“