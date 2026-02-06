Na politickom nebi zažiarila ďalšia hviezda: Odídenec od Kollára sa vracia na scénu, nová bratská strana!

BRATISLAVA - Bývalý podpredseda Národnej rady SR Peter Pčolinský stojí na čele novej politickej strany pod názvom Bratia Slovenska. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Dňa 31. januára som bol na sneme strany Srdce, vlastenci a dôchodcovia delegátmi jednomyseľne zvolený za predsedu strany. Po zmene vedenia sme pristúpili aj k zmenám stanov a zmene názvu strany na Bratia Slovenska,“ potvrdil Pčolinský. Priznal, že inšpiráciou bola strana talianskej premiérky Giorgie Meloniovej - Fratelli d’Italia (Bratia Talianska) a jej zameranie. „Jasne presadzuje hodnotovú politiku postavenú na národnej hrdosti, stabilite a ochrane rodiny,“ zdôraznil.
I politika Pčolinského strany má stáť na rovnakých pilieroch - rodina, istoty, poriadok. V najbližších týždňoch sa chce sústrediť na prípravu programových téz a budovanie silnej strany. „Naším cieľom je účasť v budúcej vláde SR. Ak chceme reálne zmeniť život na Slovensku k lepšiemu, musíme niesť zodpovednosť za riadenie štátu - nie iba stáť bokom a kritizovať,“ zdôraznil Pčolinský.
Žiadne neznáme sústo
Rodina Pčolinských je pre verejnosť, ktorá intenzívne sleduje domácu politiku, dobre známa. Aj keď sa k nemu už dnes predseda Sme rodina Boris Kollár nevyjadruje, dostal sa do parlamentu na jeho koni a dokonca sedel aj na poste podpredsedu parlamentu. Ani jeho brat Vladimír neobišiel bez funkcie a stále na čele Slovenskej informačnej služby (SIS) v časoch, kedy sa aj okolo nej objavovali kontroverzie.
Najväčšiu pozornosť verejnosti vyvolala kauza bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý bol tiež nominantom hnutia Sme rodina. V marci 2021 ho zadržala NAKA a obvinila z prijatia úplatku približne 40-tisíc eur od podnikateľa Zoroslava Kollára. Podľa vyšetrovateľov mal zabezpečiť, aby SIS Kollára nesledovala. Pčolinský strávil niekoľko mesiacov vo väzbe, no v roku 2022 Generálna prokuratúra obvinenie zrušila cez paragraf 363, čo vyvolalo ostrú politickú diskusiu.
Jeho brat Peter Pčolinský, poslanec parlamentu za Sme rodina, sa dostal do centra pozornosti najmä aktívnou obhajobou brata. Kritici upozorňovali na možný konflikt záujmov a spochybňovali jeho ostré vystúpenia voči vyšetrovateľom či médiám. Kauzy okolo bratov zároveň zapadli do širšieho konfliktu medzi bezpečnostnými zložkami, ktorý sa už ujal ako "vojna v polícii“.