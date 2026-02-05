Fico prelomil mlčanie: Prehovoril o tom, ako to bolo s jeho údajným stretnutím s Bannonom!

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyhlásil, že nikdy nedostal návrh na stretnutie s bývalým poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Bannonom. Uviedol to v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok.
Reagoval tak na otázky opozičnej poslankyne Lucie Plavákovej (PS), či vedel, že exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa stretával s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom a Bannonom a mal mu dohadovať stretnutie, a či sa stotožňuje s názormi Bannona. „Neviem, o kom sa rozprávame. Nikdy som nebol požiadaný o žiadne stretnutie s týmto človekom. Nepoznám politický program tohto chlapa,“ odpovedal predseda vlády.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára mnoho strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina. Figuruje v nich aj meno Lajčáka. Ten viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel, či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil. Lajčák v tejto súvislosti ponúkol svoju funkciu poradcu premiéra, Fico jeho rezignáciu prijal. Lajčák sa podľa neho týmto krokom prejavil ako veľký diplomat. Premiér zároveň skonštatoval, že diskurz o komunikácii medzi Lajčákom a Epsteinom účelovo prekrýva problematické preplácanie faktúr z dotácií matky lídra opozičného PS Michala Šimečku.