OHAVNÝ PRÍSTUP Prišla nahlásiť únos a znásilnenie, policajti ju vysmiali: Muž potom zneužil aj maloletú!

PRAHA/LIBEREC – Polícia v ktorejkoľvek krajine by mala fungovať predovšetkým pre ľudí. Verejnosť by mala mať v mužoch zákona záruku bezpečnosti, poriadku či dodržiavania pravidiel. Presne to však absentovalo v prípade istej ženy. Chcela udať násilníka, ktorý ju držal pri sebe niekoľko dní. Namiesto pomoci ju policajti poslali preč. A násilník ďalej vyčíňal.
Koncom mája minulého roku prišlo na políciu v jednom z obvodových oddelení v Prahe dobité a uplakané dievča. Snažilo sa nájsť pomoc. Muži zákona ju ale rovno poslali na políciu do Kongresovej ulice. Vyhodili ju s tým, že je sfetovaná a má sa dať vyšetriť. Tam prišla s taškou, v ktorej mala roztrhané oblečenie, pričom z viacerých miest na tele jej tiekla krv. Policajtom povedala, že jej to spravil násilník. Informujú o tom Novinky.
Prešla si peklom
Podľa vlastných slov ju sadistovi dohodila kupliarka. Ten ju na dva dni zavrel k sebe do bytu v Liberci, znásilňovala bil kovovou tyčou. Opakovane mal použiť dokonca paralyzér. Dievča priväzoval na reťaz proti jej vôli. Po dvoch dňoch ju pustil s tým, že nikomu o tom nesmie povedať.
"Prišla domov v katastrofálnom stave. Mala roztrhané tričko aj nohavice, modriny okolo zápästí aj na rukách. Na bruchu a krku mala spálenú kožu. Ihneď sme išli na políciu do Prahy, ale tam sa nám odmietli venovať," opísala skúsenosť teta obete.
Skončila v nemocnici
Dievča na druhý deň hospitalizovali s vážnym zranením v panvovej časti v nemocnici v Českej Lípe. "Jej stavy si vyžiadal trojdňovú hospitalizáciu, krvácala z pošvy aj z konečníka a vyvinula sa u nej posttraumatická porucha," uviedla počas súdneho pojednávania štátna zástupkyňa Ivana Plšková. Prípadom sa už zaoberá Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS).
Násilník vyčíňal opäť
Sadistu zadržali českí policajti po zhruba dvoch týždňoch. Za tento čas podobným spôsobom znásilnil ďalšiu osobu, tentoraz išlo dokonca o maloletú osobu. Tej sa podarilo utiecť. Z okna ju neznámy svedok a keď videl jej dobité telo, zavolal na políciu.
Počas vyšetrovania sa zistilo, že išlo o rovnakého sadistu, na ktorého sa pred dvomi týždňami sťažovalo spomínané dievča. Policajti jej však odmietali pomôcť.
"V tejto chvíli nemáme bližšie informácie. Čakáme na vyjadrenie generálnej inšpekcie (GIBS). Následne budeme postupovať v zmysle zákona," uviedol hovorca pražskej polície Jan Daněk.
Johanna Nejedlová z organizácie Konsent, ktorá sa zaoberá problematikou sexuálneho násilia uviedla, že "bohužiaľ neexistujú žiadne dostupné dáta, ktoré by tento problém mapovali, a je to škoda, pretože bez nich je náročné systém meniť k lepšiemu". Vo všeobecnosti obetiam radí obrátiť sa rovno na kriminálnu políciu, kde sú vyšetrovatelia skôr pripravení riešiť podobné prípady ako na bežnej policajnej stanici.