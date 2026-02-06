Bol obvinený zo špionáže! Vysoký dôstojník gréckeho letectva bol vzatý do väzby

ATÉNY - Vysokopostaveného dôstojníka gréckeho letectva obvineného zo špionáže vzali úrady v piatok do väzby, informoval agentúru AFP zdroj z ministerstva obrany. Grécke médiá medzičasom uviedli, že spravodajské informácie údajne poskytoval Číne.
Päťdesiatštyriročný nemenovaný dôstojník, ktorý slúžil v jednotke v oblasti Atén, sa dostavil pred vojenské justičné orgány, ktoré nariadili jeho väzbu, uviedol zdroj z ministerstva, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Grécka tlačová agentúra (ANA) oznámila, že muža bude v utorok vypočúvať vojenská prokuratúra.
Dôstojníka zadržali úrady vo štvrtok
Dôstojníka zadržali úrady vo štvrtok. V krátkom vyhlásení generálneho štábu gréckej armády sa uvádza, že existujú „jasné dôkazy o trestných činoch, ktoré spadajú pod vojenský trestný zákonník, a to získavanie a odovzdávanie utajovaných vojenských informácií tretím stranám s rizikom poškodenia národných záujmov“. Vojenský zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že dôstojník bol členom brigády vzdušných síl, ktorý mal prístup k citlivým informáciám týkajúcich sa národnej bezpečnosti. Tento zdroj a grécke médiá uviedli, že dôstojník poskytoval informácie kontaktom v Číne.