Rozhodnutie prokuratúry o arzenáli pre Ukrajinu môže byť precedens, uviedol Šutaj Eštok

BRATISLAVA - Ak prokuratúra tvrdí, že pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine nie je čo riešiť, musí jasne vysvetliť, ako je možné, že Najvyšší kontrolný úrad SR konštatoval závažné pochybenia. Vo videu na sociálnej sieti to v súvislosti s rozhodnutím Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Myslí si, že rozhodnutie prokuratúry môže vytvoriť nebezpečný precedens.
Podobne ako zástupcovia ministerstva obrany, ktorí podali podnet na preskúmanie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v daných prípadoch, i minister vnútra rozporuje tvrdenie o nulovej hodnote majetku, takisto mieni, že prokuratúra ignorovala vyslovené právne pochybnosti okolo právomoci rozhodnutia o darovaní vojenskej techniky. „Tu nejde len o konkrétnu techniku, ale o precedens. Ak pripustíme, že pri takýchto závažných rozhodnutiach zhodnutiach stačí politické zdôvodnenie bez jasnej právnej opory, bol by to nebezpečný signál pre celý štát,“ dodal.
archívne video
Šutaj Eštok ďalej oznámil, že vyšetrovací tím Darca pokračuje. „Tak, ako sme sľúbili voličom. Pochybné postupy z obdobia vlád Matoviča a Hegera musia byť preverené a musí byť vyvodená zodpovednosť,“ vyhlásil. Odmietol, že by to bola forma odvety, revanšu. „Musí sa nastaviť jasná hranica, že s majetkom štátu sa nenakladá bez právnej istoty a osobnej zodpovednosti,“ zdôraznil minister vnútra.
OČTK uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní
OČTK uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.
Ministerstvo obrany podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera sa prokuratúra vo svojom stanovisku opiera o nezmyselné až protichodné tvrdenia. KP na prezentovaných záveroch trvá. Exminister obrany Jaroslav Naď informácie privítal, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), naopak, vyhlásil, že prokuratúra vstúpila do politického boja na strane opozície.