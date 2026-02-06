Piatok6. február 2026, meniny má Dorota, zajtra Vanda

AKTUÁLNE Tragédia vo Vysokých Tatrách: Lavína si zobrala dva ľudské životy!

VYSOKÉ TATRY - Záchranári vo Vysokých Tatrách majú mimoriadnu pohotovosť po tom, čo sa spustila obrovská lavína. Žiaľ, tento prírodný živel si v piatok 6. februára zobral dva ľudské životy!

Aktualizované 18:22 Horská záchranná služba (HZS) dodala, že o pomoc ich požiadali prostredníctvom operačného strediska tiesňového volania. Lavína sa odtrhla po zaťažení horolezcami v severozápadnej stene Tupej. „Dve osoby lavína strhla a padali približne 400 metrov v kombinovanom teréne. Následne ostali kompletne zasypané. Disponovali však lavínovou výbavou a do príchodu horských záchranárov začala skupina horolezcov prítomná v doline s takzvanou kamarátskou pomocou,“ uviedla HZS.

Horskí záchranári požiadali o súčinnosť Vrtuľníkovú záchrannú a zdravotnú službu, ktorej sa však pre nepriaznivé podmienky nepodarilo vzlietnuť. Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry preto smerovali na miesto lavínovej nehody pozemne. Svedkom pádu lavíny pod masívom Tupej, ktorí prehľadávali lavínisko, sa podarilo obe zasypané osoby lokalizovať a spod lavínového nánosu vyslobodiť. Starší z Maďarov však v dôsledku pádu v lavíne utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. „Jeho spolulezec nemal prítomné základné životné funkcie, nálezcovia preto začali s laickou, telefonicky riadenou KPR v súčinnosti s tiesňovou linkou 155. Žiaľ, aj napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa muža nepodarilo zachrániť,“ dodali horskí záchranári. Príslušníci HZS telesné pozostatky maďarských horolezcov transportovali do Starého Smokovca, kde ich následne odovzdali príslušníkom PZ SR.

Aktualizované 15:40 Polícia neskôr spresnila, že išlo o dvojicu Maďarov vo veku 37 a 30 rokov.

Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

"Dnes krátko po 12:00 hodine došlo v oblasti Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách pod vrcholom Tupá k pádu lavíny, pri ktorom prišli o život dvaja muži, išlo o cudzincov. Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá. Vzhľadom na situáciu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie," informovala polícia v poobedňajších hodinách.

Vrchol Tupá sa nachádza neďaleko Batizovskej doliny a neďaleko je aj Popradské pleso.

