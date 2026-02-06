Ministerka kultúry Šimkovičová navštívi krajanov v Maďarsku

Martina Šimkovičová (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
BRATISLAVA - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odcestovala v piatok na pracovnú návštevu Maďarska.
„Ministerka sa zúčastní na oficiálnych oslavách 30. výročia založenia Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, vrátane slávnostného programu a odovzdania obnovených priestorov,“ informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková. Dodala, že ministerka absolvuje aj pracovné stretnutia so zástupcami slovenských inštitúcií v Maďarsku a predstaviteľmi maďarských štátnych orgánov.
archívne video
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová o zákone o sponzoringu (Zdroj: TASR/Michal Svítok)