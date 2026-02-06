Trump opäť šokuje: Zverejnil hanlivé VIDEO s manželmi Obamovcami, vyzerali ako OPICE! On vystupuje ako KRÁĽ zvierat!

WASHINGTON - Biely dom v piatok odmietol "falošné pobúrenie" po tom, čo prezident Donald Trump zdieľal konšpiračné video, v ktorom boli exprezident USA Barack Obama spolu s manželkou Michelle zobrazení ako opice. Jediný afroamerický senátor v radoch republikánov Tim Scott nazval video "najrasistickejšiou vecou", akú kedy videl v Bielom dome. Informuje správa agentúry AFP.
Aktualizované 18:46 Na sieti Truth Social nie je od 18.00h SEČ dostupný príspevok amerického prezidenta Donalda Trumpa s videom, ktoré zobrazovalo bývalú hlavu štátu Baracka Obamu a jeho manželku Michelle ako opice. Odstránenie potvrdil podľa agentúr aj Biely dom, ktorý tvrdí, že príspevok zverejnil jeho zamestnanec omylom. Trump čelil za video kritike od demokratov aj niektorých republikánov.
Video, ktoré zobrazovalo Obamovcov ako opice v džungli, vyvolalo v uplynulých hodinách ostrú kritiku demokratov. K jeho odstráneniu však vyzvali aj niektorí republikánski politici, vrátane jediného černošského senátora za túto stranu Tima Scotta. Samotný Obama sa k veci nevyjadril. Kritikov odmietla dnes popoludní SEČ hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, ktorá hovorila o predstieranom pobúrení. "Zamestnanec Bieleho domu omylom zverejnil príspevok. Bol odstránený," cituje agentúra AFP vyjadrenie predstaviteľa kancelárie amerického prezidenta.
Trump čelil za video kritike
„Toto je z internetového meme, ktorý zobrazuje prezidenta Trumpa ako kráľa džungle a demokratov ako postavy z Levieho kráľa. Prosím, prestaňte s falošným pobúrením a informujte dnes o niečom, na čom americkej verejnosti skutočne záleží,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo vyhlásení pre AFP.
Senátor Scott v reakcii na video povedal, že sa "modlí, aby bolo falošné", a vyzval Trumpa, aby ho odstránil. "Každý jeden republikán musí okamžite odsúdiť Donalda Trumpa za jeho nechutnú bigotnosť," uviedol na platforme X líder demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý Trumpa označil za "chorého jedinca", ktorý je "odporný, necitlivý a zlomyseľný".
Obamovci opice, Biden opičiak
Takmer celý 62-sekundový klip, ktorý sa v noci na piatok objavil medzi desiatkami príspevkov prezidenta na jeho sociálnej sieti Truth Social, zrejme pochádza z konzervatívneho konšpiračného videa, ktoré tvrdí, že v niektorých amerických štátoch počas volieb v roku 2020 došlo k úmyselnej manipulácii s hlasovacími strojmi, spresňuje agentúra AP.
V 60. sekunde je krátka scéna s dvoma primátmi, na ktorých sú zobrazené usmiate tváre Obamovcov. Samotný Trump zverejnenie videa doposiaľ bezprostredne nekomentoval.
Objavilo sa ďalšie video
Podcast Beyond Africa ešte dnes informoval, že ide o tzv. FAKE NEWS! "Trump nezverejnil video na svojej časovej osi na Truth Social. Okrem toho je na videu aj on sám," uvádza sa na profile s tým, že autor videa použil mnoho ďalších politkov a spojil ich tváre so zvieratami. Pôvodcom týchto memečiek má byť istý "Xerias".