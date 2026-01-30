Našli NAJDRAHŠÍ kameň planéty? Unikát za 400 miliónov eur prepisuje SVETOVÉ REKORDY: Majitelia ho museli ROKY TAJIŤ!

KOLOMBO – V hlavnom meste Srí Lanky bol predstavený mimoriadne vzácny drahokam, ktorý okamžite vzbudil pozornosť svetovej gemologickej komunity. Fialový hviezdicový zafír s hmotnosťou 3 563 karátov má byť najväčším prírodným exemplárom svojho druhu na svete. Jeho hodnota sa podľa odhadov pohybuje v stovkách miliónov dolárov.
V hlavnom meste Srí Lanky bol predstavený mimoriadne vzácny drahokam, ktorý okamžite vzbudil pozornosť svetovej gemologickej komunity. Fialový hviezdicový zafír s hmotnosťou 3 563 karátov má byť najväčším prírodným exemplárom svojho druhu na svete. Jeho hodnota sa podľa odhadov pohybuje v stovkách miliónov dolárov, informuje abcnews.com.
Okrúhly drahokam nesúci názov Star of Pure Land (Hviezda čistej krajiny) sa vyznačuje výrazným asterizmom – špeciálnym optickým efektom, pri ktorom sa na jeho povrchu objavuje šesťcípa hviezda. Práve tento jav výrazne zvyšuje jeho výnimočnosť aj trhovú cenu. „Ide o najväčší zdokumentovaný prírodný fialový hviezdicový zafír na svete. Má dokonale definovaný šesťlúčový asterizmus, čo je mimoriadne zriedkavé,“ uviedol gemologický konzultant Ašan Amarasinghe.
Kto je majiteľom?
Majiteľmi drahokamu je anonymná skupina investorov, ktorá sa z bezpečnostných dôvodov rozhodla nezverejniť svoju identitu. Podľa ich slov bol zafír objavený v roku 2023 v bani neďaleko mesta Rathnapura, známeho ako „mesto drahokamov“. Kameň bol zakúpený spolu s viacerými ďalšími minerálmi, pričom jeho skutočný význam sa naplno prejavil až po približne dvoch rokoch detailného skúmania.
Dcéra ju prosila, aby to neotvárala: Matka ju neposlúchla a po nahliadnutí do škatuľky zostala v šoku!
Následne bol certifikovaný dvoma nezávislými laboratóriami, ktoré potvrdili jeho výnimočné vlastnosti. Medzinárodní znalci odhadujú hodnotu zafíru na 300 až 400 miliónov dolárov. Srí Lanka patrí dlhodobo medzi najvýznamnejších producentov zafírov na svete. Tunajšie drahokamy sú známe najmä svojou farebnosťou, čistotou a typickým leskom. Objav takto výnimočného kusu však podľa odborníkov patrí k udalostiam, ktoré sa dejú len raz za niekoľko generácií.