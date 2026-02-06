Zúfalý boj o život dcérky! Slávny spevák konečne prehovoril: Vážila 765 gramov... Zlomilo ma to

LOS ANGELES - Navonok dokonalý pár. Úsmevy. Červené koberce. Instagramové šťastie. V skutočnosti však Nick Jonas a Priyanka Chopra prežili najtemnejšie chvíle svojho života. Tie sa odohrávali za zatvorenými dverami nemocnice, kde ich novonarodená dcéra bojovala o každý nádych. Nick konečne prehovoril o najťažšom období života.
Dcéra Nicka Jonasa a Priyanky Chopra prišla na svet predčasne a okamžite skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti. Namiesto radosti z prvého objatia prišli káble, monitory a panika. Ešte ani nestihli svoju dcéru Malti Marie privítať na tomto svete a už sa museli pozerať, ako bojuje o život.
„Prišla na svet za celkom intenzívnych okolností, o ktorých som vlastne nikdy nehovoril,“ priznal Nick pred pár dňami v rozhovore pre podcast On Purpose with Jay Shetty. „Očakávali sme, že sa narodí v apríli toho roku... a potom nám volali, že to bude skôr. Takže sme prakticky okamžite konali... narodila sa cez náhradnú matku.“
„Dostali sme sa do nemocnice a ona prišla na svet, vážila 765 gramov,“ dodal člen Jonas Brothers. „A bola vlastne fialová. Tí anjeli na JIS-ke ju v tom momente akoby oživili a veľmi rýchlo sa o ňu postarali, zaviedli jej intubáciu a všetko ostatné.“
Nick sa vtedy úplne zlomil. Z muža zvyknutého na pódium, tisíce ľudí a svetlá reflektorov sa z neho stal v nemocnici len bezradný človek. „Nikdy som sa necítil taký vystrašený,“ priznal v súkromí. Podľa svedkov mal momenty, kedy sa rozplakal priamo na chodbe, zatiaľ čo Priyanka sa snažila zostať silná aj keď sa jej rúcal svet. „Žili sme v permanentnom strachu. Boli sme vystrašení každý jeden deň,“ priznal Nick Jayovi Shettymu. „Žili sme v neustálom napätí a neistote.“
Nick priznal, že ako otec sa prvýkrát v živote cítil úplne bezmocný. „Nemohol som nič ovládať. Jediné, čo som mohol urobiť, bolo veriť,“ povedal v podcaste. Ich dcéra strávila v nemocnici viac než 100 dní. Každý deň rovnaký scenár: strach, čakanie, modlitby. „Bolo to obdobie, ktoré ťa zmení navždy,“ priznal Nick. „Keď prežiješ niečo také, všetko ostatné v živote sa zrazu zdá nepodstatné.“
