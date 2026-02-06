Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...

BRATISLAVA - Petra Polnišová má v novom filme Keď sa zhasne magické riešenia na manželské problémy. Ako však prezradila, realita je celkom iná!
V jednom z bratislavských kín nedávno panovala výborná atmosféra, ktorú priniesla premiéra novej komédie Keď sa zhasne. Na uvedení filmu sa to hemžilo známymi tvárami a na filmovom plátne sa stretli obľúbení herci ako Petra Hřebíčková, Tomáš Maštalír či Petra Polnišová, ktorá v komédii nehrá žiadnu tichú myšku v úzadí. V príbehu je kamarátkou hlavnej postavy a do manželských problémov sa nehrnie len s radami, ale aj s… netradičnými metódami. „Ja tam hrám kamarátku hlavnej postavy, ktorú hrá Petra Hřebíčková, a ide o to, že riešim ich manželský problém, ale vždy si k tomu dopomôžem nejakou mágiou, pretože som ezoterička,“ prezradila so smiechom. A či sa v tej postave nájde? „Ona je dosť bláznivá a dosť jej chutí, takže to mám určite spoločné, ale ostatné veci veľmi nie,“ priznala.
A práve tu sa ukázalo, že Petra má k tejto téme poriadne blízko aj v realite. „Ja si myslím, že každý z nás potrebuje poradiť vo vzťahu a každý z nás sa niekedy ocitne na nejakej križovatke… a chvalabohu dnes sú tu ľudia, ktorí vedia tú svoju prácu urobiť dobre – či už sú to terapeuti alebo vzťahoví terapeuti. To keby bolo pred dvadsiatimi rokmi, tak to celé vyzerá inak,“ povedala otvorene a priznala skúsenosť s terapiou. „To sú veci, ktoré mi pomohli sa pozerať na svoje problémy úplne inou optikou.“
No v čase, keď sa každý cíti byť expertom na život druhých, Petra ide presne opačným smerom. „Ja nedávam nevyžiadané rady. Ale keď sa ma niekto opýta, veľmi rada si sadnem, vypočujem, poradím, čo môžem – ale vždy to robím z pozície kamarátky… pretože to, čo je pre mňa dobré, pre druhého človeka nemusí byť. Takže som v tomto veľmi opatrná,“ zdôraznila.
Film nesie názov, ktorý vie rozvíriť poriadnu vlnu predstavivosti a tak sme boli zvedaví, čo sa deje u obľúbenej herečky, keď sa zhasne. Ale rovnako aj na chyby, ktoré herečka sama urobila vo vzťahu a bola ochotná ich priznať...