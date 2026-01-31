Pri zosuvoch pôdy v bani Rubaya zahynulo tento týždeň viac než 200 ľudí

KINSHASA - Pri sérii zosuvov pôdy v bani na koltán pri meste Rubaya na území ovládanom ozbrojenou skupinou M23 v Konžskej demokratickej republike (KDR) zahynulo tento týždeň viac než 200 ľudí. Píšu o tom agentúry Reuters a AFP.
Podľa AFP sa časť svahu v ťažobnej zóne Rubaya zrútila v stredu popoludní. Druhý zosuv pôdy nasledoval vo štvrtok ráno. „Obeťami týchto zosuvov pôdy sa stalo viac než 200 ľudí vrátane baníkov, detí a žien. Niektorých sa podarilo zachrániť v poslednej chvíli, no utrpeli vážne zranenia,“ uviedol pre agentúru Reuters guvernérov hovorca Lubumba Kambere Muyisa. Dodal, že približne 20 zranených ošetrujú zdravotníci. „Najprv pršalo, a potom prišiel zosuv pôdy, ktorý ľudí strhol. Niektorých to zavalilo a ďalší sú stále v jamách,“ povedal pre AFP jeden z baníkov.
Skupina M23 obsadila baňu
Skupina M23 obnovila svoje aktivity v roku 2021 a ovládla rozsiahle územia vo východnej časti KDR, ktorá je bohatá na nerastné suroviny. Baňu Rubaya v provincii Severné Kivu obsadila v apríli 2024 s podporou susednej Rwandy.
V bani, kde miestni obyvatelia ručne dolujú rudu za niekoľko dolárov denne, sa ťaží 15 až 30 percent svetovej produkcie koltánu. Ide o dôležitú surovinu pri výrobe elektroniky, ako sú notebooky či mobilné telefóny, pripomína AFP.
Podľa OSN prírodné bohatstvo v bani Rubaya drancuje Aliancia rieky Kongo (AFC), do ktorej patrí skupina M23, aby mohla financovať povstanie, ktoré podporuje vláda Rwandy. V dôsledku aktivít skupiny M23 viaceré medzinárodné ťažobné spoločnosti dočasne pozastavili svoju činnosť na východe krajiny. V tejto oblasti sa nachádzajú aj rozsiahle ložiská zlata a cínu.