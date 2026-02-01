Mama Moniky Jakliovej (†31) odkrýva tajomstvá: Dcéra jej tesne pred smrťou prezradila...

BRATISLAVA -Smrteľná tragédia Moniky Jákliovej stále nedá rodine spávať! Najviac všetkých trápia stále nezodpovedané otázky...
Smrť Moniky Jákliovej (†31), ktorá prišla o život pri tragickej nehode, hlboko zasiahla jej rodinu, blízkych aj širokú verejnosť. Osudným sa jej stal úsek cesty medzi obcami Veľký Meder a Dolný Štál, kedy mala vodička stratiť kontrolu nad vozidlom, následkom čoho zišla mimo vozovku a narazila do stromu. Nehoda vzbudzuje veľa otáznikov a internetom začali hneď po nehode kolovať rôzne konšpirácie, ako asi k nešťastiu došlo a čo bolo jeho príčinou. Prípadom sa od prvého momentu zaoberá polícia a rieši ho ako dopravnú nehodu.
Najviac zronená je Monikina mama, ktorá na sociálnej sieti zverejnila smutné slová. „Moje drahé dievčatko, budeš mi navždy chýbať. Nikdy nezabudnem na tvoj úsmev, na to, aká dobrá matka si bola, a na tie mnohé rozhovory, ktoré sme spolu viedli. Verím, že nad nami bdieš z neba, ale aj nad tvojou malou dcérkou Zorou, v ktorej žiješ ďalej. Nech ťa strážia anjeli!“
V rozhovore pre maďarský portál twice.hu opísala náročné obdobie, ktorému musela jej dcéra v posledných mesiacoch čeliť. Už dlhšie obdobie mala na svojej dcére pozorovať zmeny, ktoré ju znepokojovali. „Hovorila mi, že je unavená. Nie fyzicky, ale mentálne. Cítila obrovský tlak,“ hovorí o tom, že hoci svoje trápenie nedávala navonok najavo a pôsobila vyrovnane, vo svojom vnútri prežívala ťaživé obdobie.
„Nechcela o tom hovoriť pred ľuďmi, ale mám pocit, že to zohralo kľúčovú úlohu v jej živote,“ naznačila tajomstvo, ktoré jej dcéra odhalila krátko pred smrteľnou tragédiou. Práve osobná kríza mohla ovplyvniť jej duševné rozpoloženie. Hoci mame Jakliovej od bolesti a smútku trhá srdce, nechce vraj hľadať vinníka – chce však poznať pravdu.
O to sa snaží aj expartner Moniky Gábor Boráros, ktorý sa venuje ich spoločnej dcérke Zore. Na sociálnych sieťach zverejňuje fotky, ako spolu trávia čas, čo spolu robia a ako sa snaží vyčarovať úsmev na jej tvári.
