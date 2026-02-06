Ostrý kádehák sa rúti na Gašpara: Výrok z čias dvojpohlavnej ústavy mu nezabudol, civilná ŽALOBA!

BRATISLAVA - Ešte mnohí majú v živej pamäti septembrové udalosti z roku 2025, kedy parlament schválil novelu "dvojpohlavnej" ústavy. Pri tejto zmene asistovali dvaja poslanci Hnutia Slovensko a aj poslanci KDH. Boli tu však výnimky ako František Mikloško a František Majerský, no zmena aj tak prešla. Ten druhý menovaný si od podpredsedu parlamentu vypočul výrok o možnom úplatku a evidentne naňho nezabudol. Teraz začal konať!
Poslanec František Majerský totiž podá civilnú žalobu na podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru-SSD, kde sa bude domáhať verejného ospravedlnenia za nepravdivé výroky, ktoré zazneli v pléne.
Išlo o moment, kedy podpredseda parlamentu ešte pred schválením novely bez dôkazov obvinil poslancov a poslankyne PS, že "riadne zastrašili alebo si kúpili" Františka Majerského. Ten krátko predtým oznámil, že nepodporí novinky v ústave o dvoch pohlaviach, ktoré sa však zdali pozitívne zvyšku konzervatívneho klubu.
Gašpar nemal v rukách dôkazy, bráni sa Majerský
"Tibor Gašpar ma verejne obvinil z korupcie a z prijatia úplatku. Tieto tvrdenia sú nepravdivé, ničím nepodložené a vážne poškodili moju osobnú aj profesionálnu povesť. Dôrazne odmietam, aby ma ktokoľvek verejne obviňoval z trestnej činnosti bez akýchkoľvek dôkazov," vyjadril sa teraz po niekoľkých mesiacoch rozhorčený záchranár a poslanec Majerský, ktorý sa evidentne poradil s právnym tímom a začal konať.
Mandátový a imunitný výbor podľa poslanca KDH nezačal v tejto veci konanie, keďže vládna koalícia má v týchto výboroch väčšinu. "Keďže Tibor Gašpar sa za svoje výroky verejne neospravedlnil, rozhodol som sa brániť právnou cestou," vysvetlil svoj protiútok Majerský.
Čo chce teraz od Gašpara?
"V civilnom konaní budem žiadať verejné ospravedlnenie a ochranu svojej dobrej povesti. Ako verejný činiteľ považujem za nevyhnutné postaviť sa proti nepravdivým obvineniam a trvať na tom, aby politická diskusia mala svoje jasné hranice a bola vedená zodpovedne," uzavrel.